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ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Шериф Вернидуба вырывает победу в Армении
Первые матчи
Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.
Победители выйдут в третий раунд отбора Лиги чемпионов, а проигравшие опустятся в третий раунд квалификации Лиги Европы.
Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня.
"Алашкерт" (Армения) - "Шериф" (Молдова) 0:1
Гол: Луваннор 84
Непростое было испытание для "Шерифа", но команда Юрия Веридуба достойно вышла из ситуации. Целый матч владела преимуществом и закономерно забила в конце свой мяч.
Конечно, это не разгром, как в первом матче предыдущего раунда, но тоже неплохо. Есть запас прочности перед ответной игрой. Андрей Близниченко не играл, травмирован.
"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - ЧФР Клуж (Румыния) 1:2
Голы: Марко Роса 45 - Дебелюх 52, Дебелюх 58
"Клуж" на предыдущей стадии едва справился с чемпионом Боснии и Герцеговины "Борацом". Вот и сейчас были проблемы. Умудрился первым пропустить от чемпиона Гибралтара, но благодаря дублю хорвата Дебелюха вырвал победу.
Эту стадию, вероятно, румыны пройдут, но дальше нужно добавлять.
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