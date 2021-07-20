ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Шериф Вернидуба вырывает победу в Армении

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители выйдут в третий раунд отбора Лиги чемпионов, а проигравшие опустятся в третий раунд квалификации Лиги Европы.

Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня.

20.07.2021

"Алашкерт" (Армения) - "Шериф" (Молдова) 0:1

Гол: Луваннор 84

Непростое было испытание для "Шерифа", но команда Юрия Веридуба достойно вышла из ситуации. Целый матч владела преимуществом и закономерно забила в конце свой мяч.

Конечно, это не разгром, как в первом матче предыдущего раунда, но тоже неплохо. Есть запас прочности перед ответной игрой. Андрей Близниченко не играл, травмирован.

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - ЧФР Клуж (Румыния) 1:2

Голы: Марко Роса 45 - Дебелюх 52, Дебелюх 58

"Клуж" на предыдущей стадии едва справился с чемпионом Боснии и Герцеговины "Борацом". Вот и сейчас были проблемы. Умудрился первым пропустить от чемпиона Гибралтара, но благодаря дублю хорвата Дебелюха вырвал победу.

Эту стадию, вероятно, румыны пройдут, но дальше нужно добавлять.