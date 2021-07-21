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ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Црвена Звезда с экс-динамовцем дважды пропустила от Кайрата

Лига Чемпионов
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Результаты первых матчей второго игрового дня

ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Црвена Звезда с экс-динамовцем дважды пропустила от Кайрата

Getty Images / Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители выйдут в третий раунд отбора Лиги чемпионов, а проигравшие опустятся в третий раунд квалификации Лиги Европы.

Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня. Результаты матчей первого игрового дня (20.07.2021) ЗДЕСЬ >>>

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21.07.2021

"Кайрат" (Казахстан) - "Црвена Звезда" (Сербия) 2:1
Голы: Канте 24, Баньяк 79 - Миканович (автогол) 56

"Црвена Звезда" со своим свежим опытом выступления в группе Лиге чемпионов – один из фаворитов и грандов квалификации. Но "Кайрат" под натиском авторитета сербов не упал – забил дважды, хотя и пропустил обидный гол в свои ворота от своего же игрока.

Целый матч в составе сербской команды отыграл экс-защитник киевского "Динамо" Александер Драгович. Без надежности, но с надеждой для сербов отыграться в домашнем поединке.

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В статье: Лига чемпионов Второй квалификационный раунд
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