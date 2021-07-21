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ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Црвена Звезда с экс-динамовцем дважды пропустила от Кайрата
Результаты первых матчей второго игрового дня
Getty Images / Global Images Ukraine
Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.
Победители выйдут в третий раунд отбора Лиги чемпионов, а проигравшие опустятся в третий раунд квалификации Лиги Европы.
Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня. Результаты матчей первого игрового дня (20.07.2021) ЗДЕСЬ >>>
"Кайрат" (Казахстан) - "Црвена Звезда" (Сербия) 2:1
Голы: Канте 24, Баньяк 79 - Миканович (автогол) 56
"Црвена Звезда" со своим свежим опытом выступления в группе Лиге чемпионов – один из фаворитов и грандов квалификации. Но "Кайрат" под натиском авторитета сербов не упал – забил дважды, хотя и пропустил обидный гол в свои ворота от своего же игрока.
Целый матч в составе сербской команды отыграл экс-защитник киевского "Динамо" Александер Драгович. Без надежности, но с надеждой для сербов отыграться в домашнем поединке.
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