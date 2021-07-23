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Помахал шарфом. Экспрессивный фанат Бешикташа поймал мяч на матче ЛЧ между ПСВ и Галатасараем
Не туда зашел? Или как раз туда, куда нужно?
sportseturk
На первом матче 2-го квалификационного раунда главного клубного европейского турнира между ПСВ и "Галатасараем" (5:1) присутствовал необычный фанат.
В рамках одного из игровых эпизодов ему удалось абсолютно случайно поймать игровой снаряд, после чего он поспешил показать общественности шарф… турецкого клуба "Бешикташ", заклятого врага "Галатасарая".
PSV & Beşiktaş pic.twitter.com/CYAjhHGoeS— BJK &KENAN/#YÖNETİM İSTİFA (@Besiktasliawate) July 21, 2021
PSV - Galatasaray maçı sırasında PSV taraftarının Beşiktaş atkısı takması ve göstermesi gündem oldu. pic.twitter.com/EvIkqeyz6n— Redwarning Türkçe (@redwarningtr) July 21, 2021
Голы за нидерландцев забили Марио Гетце (дубль) и Эран Захави (хет-трик). Единственный гол за турков провел Эмре Кылынч. Ответная встреча пройдет в Стамбуле 28 июля. К слову, "Бешикташ" стал победителем прошлого сезона чемпионата Турции и выступит в групповом этапе ЛЧ.
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