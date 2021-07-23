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Помахал шарфом. Экспрессивный фанат Бешикташа поймал мяч на матче ЛЧ между ПСВ и Галатасараем

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Не туда зашел? Или как раз туда, куда нужно?

Помахал шарфом. Экспрессивный фанат Бешикташа поймал мяч на матче ЛЧ между ПСВ и Галатасараем

sportseturk

Новина українською

На первом матче 2-го квалификационного раунда главного клубного европейского турнира между ПСВ и "Галатасараем" (5:1) присутствовал необычный фанат.

В рамках одного из игровых эпизодов ему удалось абсолютно случайно поймать игровой снаряд, после чего он поспешил показать общественности шарф… турецкого клуба "Бешикташ", заклятого врага "Галатасарая".

Голы за нидерландцев забили Марио Гетце (дубль) и Эран Захави (хет-трик). Единственный гол за турков провел Эмре Кылынч. Ответная встреча пройдет в Стамбуле 28 июля. К слову, "Бешикташ" стал победителем прошлого сезона чемпионата Турции и выступит в групповом этапе ЛЧ.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Лига чемпионов Галатасарай (Стамбул) ПСВ (Эйндховен)
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