Помахал шарфом. Экспрессивный фанат Бешикташа поймал мяч на матче ЛЧ между ПСВ и Галатасараем

На первом матче 2-го квалификационного раунда главного клубного европейского турнира между ПСВ и "Галатасараем" (5:1) присутствовал необычный фанат.

В рамках одного из игровых эпизодов ему удалось абсолютно случайно поймать игровой снаряд, после чего он поспешил показать общественности шарф… турецкого клуба "Бешикташ", заклятого врага "Галатасарая".

PSV - Galatasaray maçı sırasında PSV taraftarının Beşiktaş atkısı takması ve göstermesi gündem oldu. pic.twitter.com/EvIkqeyz6n — Redwarning Türkçe (@redwarningtr) July 21, 2021

Голы за нидерландцев забили Марио Гетце (дубль) и Эран Захави (хет-трик). Единственный гол за турков провел Эмре Кылынч. Ответная встреча пройдет в Стамбуле 28 июля. К слову, "Бешикташ" стал победителем прошлого сезона чемпионата Турции и выступит в групповом этапе ЛЧ.