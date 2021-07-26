ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Шериф Вернидуба ориентируется на пару Кайрат / Црвена Звезда, варианты для Шахтера

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Правило выездного гола не действует, поэтому в случае суммарной ничьей назначается дополнительное время и серия пенальти.

Эта стадия квалификации разделена на две ветки – путь представителей лиг и путь чемпионов. Победители противостояний по сумме двух матчей выходят в третий раунд отбора Лиги чемпионов, а проигравшие опускаются в третий раунд отбора Лиги Европы. С пути чемпионов – в третий квалификационный раунд ЛЕ ветки чемпионов, с пути представителей лиг – в ветку представителей лиг.

Неделю назад состоялись первые поединки, на этой неделе во вторник (27.07.2021) и среду (28.07.2021) состоятся ответные матчи. Есть несколько интересных нюансов для Украины.

В частности, сыграет ли в третьем раунде квалификации и если сыграет – то с кем, "Шериф" украинского тренера Юрия Вернидуба. В первом поединке второго раунда отбора молдаване выиграли 1:0 у "Алашкерта" и теперь могут ориентироваться на пару "Кайрат" (Казахстан) - "Црвена Звезда" (Сербия). В первом матче была победа представителя Казахстана 2:1.

Весьма интересным является путь представителей лиг, ведь здесь соревнуются конкуренты Украины в Таблице коэффициентов. В частности, интересны такие пары (в скобках указано результат первых матчей):

"Спарта" (Прага, Чехия) - "Рапид" (Вена, Австрия) (1:2);

"Мидтьюлланн" (Дания) - "Селтик" (Шотландия) (1:1);

"Галатасарай" (Турция) - ПСВ (Нидерланды) (1:5).

Эти три пары интересуют Украину и в контексте судьбы донецкого "Шахтера". Вице-чемпион Украины сыграет в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Генка" и гарантированно примет участие в жеребьевке раунда плей-офф (жеребиться будут пары матчей). Поэтому следующим соперником, в случае победы над "Генком", может быть любая из шести вышеназванных команд. Ведь победители пар "Галатасарай" / ПСВ и "Мидтьюлланн" / "Селтик" сыграют в третьем раунде между собой, и эта пара будет вне посева во время жеребьевки раунда плей-офф. То есть, потенциальный оппонент для "Шахтера".

Вторым вариантом при жеребьевке для вице-чемпиона Украины будет "Монако" - "Рапид" / "Спарта".

Также обращаем внимание на пару ХИК (Финляндия) - "Мальме" (Швеция) (1:2). Здесь определяется будущий соперник "Рейнджерс" – представителя нашего конкурента в Таблице коэффициентов.

Расписание матчей:

27.07.2021