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ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Шериф Вернидуба ориентируется на пару Кайрат / Црвена Звезда, варианты для Шахтера

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Анонс ответных матчей

ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Шериф Вернидуба ориентируется на пару Кайрат / Црвена Звезда, варианты для Шахтера

Фото - УЕФА

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Правило выездного гола не действует, поэтому в случае суммарной ничьей назначается дополнительное время и серия пенальти.

Эта стадия квалификации разделена на две ветки – путь представителей лиг и путь чемпионов. Победители противостояний по сумме двух матчей выходят в третий раунд отбора Лиги чемпионов, а проигравшие опускаются в третий раунд отбора Лиги Европы. С пути чемпионов – в третий квалификационный раунд ЛЕ ветки чемпионов, с пути представителей лиг – в ветку представителей лиг.

Неделю назад состоялись первые поединки, на этой неделе во вторник (27.07.2021) и среду (28.07.2021) состоятся ответные матчи. Есть несколько интересных нюансов для Украины.

В частности, сыграет ли в третьем раунде квалификации и если сыграет – то с кем, "Шериф" украинского тренера Юрия Вернидуба. В первом поединке второго раунда отбора молдаване выиграли 1:0 у "Алашкерта" и теперь могут ориентироваться на пару "Кайрат" (Казахстан) - "Црвена Звезда" (Сербия). В первом матче была победа представителя Казахстана 2:1.

Весьма интересным является путь представителей лиг, ведь здесь соревнуются конкуренты Украины в Таблице коэффициентов. В частности, интересны такие пары (в скобках указано результат первых матчей):

  • "Спарта" (Прага, Чехия) - "Рапид" (Вена, Австрия) (1:2);
  • "Мидтьюлланн" (Дания) - "Селтик" (Шотландия) (1:1);
  • "Галатасарай" (Турция) - ПСВ (Нидерланды) (1:5).

Эти три пары интересуют Украину и в контексте судьбы донецкого "Шахтера". Вице-чемпион Украины сыграет в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Генка" и гарантированно примет участие в жеребьевке раунда плей-офф (жеребиться будут пары матчей). Поэтому следующим соперником, в случае победы над "Генком", может быть любая из шести вышеназванных команд. Ведь победители пар "Галатасарай" / ПСВ и "Мидтьюлланн" / "Селтик" сыграют в третьем раунде между собой, и эта пара будет вне посева во время жеребьевки раунда плей-офф. То есть, потенциальный оппонент для "Шахтера".

Вторым вариантом при жеребьевке для вице-чемпиона Украины будет "Монако" - "Рапид" / "Спарта".

Также обращаем внимание на пару ХИК (Финляндия) - "Мальме" (Швеция) (1:2). Здесь определяется будущий соперник "Рейнджерс" – представителя нашего конкурента в Таблице коэффициентов.

Читайте такжеГлавные новости Таблицы коэффициентов и потенциальные соперники наших - в телеграм-канале >>>

Расписание матчей:

27.07.2021

ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Шериф Вернидуба ориентируется на пару Кайрат / Црвена Звезда, варианты для Шахтера - изображение 1

28.07.2021

ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Шериф Вернидуба ориентируется на пару Кайрат / Црвена Звезда, варианты для Шахтера - изображение 2
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В статье: Лига чемпионов Второй квалификационный раунд
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Комментарии (1)
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ДВ (Одесса)
26.07.2021 в 13:52
По каким спут.каналам могут показывать эти матчи ?
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