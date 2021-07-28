Матч Генк - Шахтер рассудит бригада арбитров из Румынии

"Шахтер" в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сыграет против бельгийского "Генка".

Как сообщает УЕФА, первый поединок между командами рассудит бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом.

На линиях ему помогать будут соотечественники Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Четвертым арбитром выступит Андрей Кивулете.

Напомним, что первая игра "Генк" - "Шахтер" состоится 3 августа в Бельгии. Начало - в 21:00.