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Матч Генк - Шахтер рассудит бригада арбитров из Румынии
Поединок состоится 3 августа в Бельгии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сыграет против бельгийского "Генка".
Как сообщает УЕФА, первый поединок между командами рассудит бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом.
На линиях ему помогать будут соотечественники Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Четвертым арбитром выступит Андрей Кивулете.
Напомним, что первая игра "Генк" - "Шахтер" состоится 3 августа в Бельгии. Начало - в 21:00.
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Источник:УЕФА
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