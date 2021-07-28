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Матч Генк - Шахтер рассудит бригада арбитров из Румынии

Лига Чемпионов
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Поединок состоится 3 августа в Бельгии

Матч Генк - Шахтер рассудит бригада арбитров из Румынии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Шахтер" в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сыграет против бельгийского "Генка".

Как сообщает УЕФА, первый поединок между командами рассудит бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом.

На линиях ему помогать будут соотечественники Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Четвертым арбитром выступит Андрей Кивулете.

Напомним, что первая игра "Генк" - "Шахтер" состоится 3 августа в Бельгии. Начало - в 21:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк
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Источник:
УЕФА

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