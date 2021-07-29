Лига Чемпионов
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Генк - Шахтер и другие. Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Чем дальше - тем труднее
Фото - Олександр Приходько
Состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, а это значит, что сформирована сетка следующего круга. В третьем раунде отбора Лиги чемпионов, как и во втором, произойдет разделение на два пути – чемпионов и представителей лиг. Вторым путем, в частности, идет и вице-чемпион Украины "Шахтер".
Все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов:
Путь представителей лиг:
- "Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина);
- "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия);
- ПСВ (Нидерланды) - "Мидтьюлланн" (Дания);
- "Бенфика" (Португалия) - "Спартак" (Россия).
Путь чемпионов
- "Мальме" (Швеция) - "Рейнджерс" (Шотландия);
- ЧФР (Румыния) - "Янг Бойз" (Швейцария);
- "Олимпиакос" (Греция) - "Лудогорец" (Болгария);
- "Црвена Звезда" (Сербия) - "Шериф" (Молдова);
- "Ференцварош" (Венгрия) - "Славия" (Чехия);
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Легия" (Польша).
Матчи стадии состоятся 3/4-го и 10-10 августа 2021-го года.
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