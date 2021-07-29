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Генк - Шахтер и другие. Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Чем дальше - тем труднее

Генк - Шахтер и другие. Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, а это значит, что сформирована сетка следующего круга. В третьем раунде отбора Лиги чемпионов, как и во втором, произойдет разделение на два пути – чемпионов и представителей лиг. Вторым путем, в частности, идет и вице-чемпион Украины "Шахтер".

Все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов:

Путь представителей лиг:

  • "Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина);
  • "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия);
  • ПСВ (Нидерланды) - "Мидтьюлланн" (Дания);
  • "Бенфика" (Португалия) - "Спартак" (Россия).

Путь чемпионов

  • "Мальме" (Швеция) - "Рейнджерс" (Шотландия);
  • ЧФР (Румыния) - "Янг Бойз" (Швейцария);
  • "Олимпиакос" (Греция) - "Лудогорец" (Болгария);
  • "Црвена Звезда" (Сербия) - "Шериф" (Молдова);
  • "Ференцварош" (Венгрия) - "Славия" (Чехия);
  • "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Легия" (Польша).

Матчи стадии состоятся 3/4-го и 10-10 августа 2021-го года.

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В статье: Лига чемпионов Второй квалификационный раунд
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