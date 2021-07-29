Генк - Шахтер и другие. Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, а это значит, что сформирована сетка следующего круга. В третьем раунде отбора Лиги чемпионов, как и во втором, произойдет разделение на два пути – чемпионов и представителей лиг. Вторым путем, в частности, идет и вице-чемпион Украины "Шахтер".

Все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов:

Путь представителей лиг:

"Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина);

"Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия);

ПСВ (Нидерланды) - "Мидтьюлланн" (Дания);

"Бенфика" (Португалия) - "Спартак" (Россия).

Путь чемпионов

"Мальме" (Швеция) - "Рейнджерс" (Шотландия);

ЧФР (Румыния) - "Янг Бойз" (Швейцария);

"Олимпиакос" (Греция) - "Лудогорец" (Болгария);

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Шериф" (Молдова);

"Ференцварош" (Венгрия) - "Славия" (Чехия);

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Легия" (Польша).

Матчи стадии состоятся 3/4-го и 10-10 августа 2021-го года.