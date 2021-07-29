Вернидуб: Доволен результатом и выходом в следующий раунд. Задачу минимум мы выполнили

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов против армянского "Алашкерта" (3:1).



- Юрий Николаевич, поделитесь эмоциями. Победа 3:1, по сумме двух матчей 4:1.

- Я Вам говорил накануне, что игра будет не простая. 1:0 не тот счет, который гарантирует проход в следующий раунд. Начали вяло. Я предупреждал, что не надо сидеть на своей половине. Нужно было с первых минут дать понять, что именно мы хозяева. Не получилось, пропустили. Видимо ребят это сильно завело. А потом, у нас было достаточно моментов, а у соперника их, в принципе и не было. Я не помню голевых моментов у наших ворот. Мы забили три мяча и создали еще достаточно моментов. Доволен результатом, доволен игрой, доволен выходом в следующий раунд. Задачу минимум мы выполнили. Но, об этом не надо думать, и я сказал ребятам об этом в раздевалке. Мы еще в пути, надо идти вперед. Для меня это новинка. Там, куда я очень хочу и мечтаю попасть, очень интересно играть.



- Как себя чувствует Кастанеда?

- Я думаю, что все будет нормально. Он капитан, и если его ударили он встанет. Сейчас задача восстановить силы, подумать о ротации. 31 числа у нас игра с ФК "Флорешть". Не будем забывать, что у нас еще есть игры Чемпионата. Первый тур проиграли, и надо исправлять ситуацию. Будем думать. У нас есть два дня. Завтра будем восстанавливаться.



- Перед матчем вы говорили, что думаете только о предстоящем матче. Сейчас можете представить, "Црвена Звезда" или "Кайрат", с кем хотели бы сыграть?

- Я не хочу обидеть ни "Кайрат", ни "Црвену Звезду". Кто победит, с теми и будем играть. Для меня, может лучше с сербским Чемпионом, потому что не так далеко лететь. В Казахстан долго лететь, а и Чемпионат у них в самом разгаре. Пусть победит сильнейший.



- Тот факт, что гостевой гол больше не играли особой роли повлиял на подготовку к игре, и что вы сказали игрокам после пропущенного мяча на 10 минуте?

- Не думаю, что что-то повлияло. Я в самом начале сказал, что это в пользу сильных клубов. Потому, что те клубы, которым не хватает классных футболистов, как в сильных командах, забивая гол на выезде питаешь надежды. Да, мы пропустили на 10 минуте и шансы уравнялись. Молодцы ребята, что не остановились, пошли вперед, забили один, второй. Не забили больше, это плохо. Во втором тайме мы выбрали игру от обороны. Они должны были думать, ведь им забивать, а мы должны были при отборе быстро проводить свои атаки. То, что у нас и получилось.



- Луваннор в раздевалке такой-же лидер как и на поле?

- Я очень рад, что этот футболист у нас опять играет. У него есть лидерские качества, и это очень хорошо. Опытный футболист, который доказывает своей игрой, своим отношением к тренировочному процессу. Бог его награждает. Он уже 4 мяч забил в 4 играх.



- Помогла Вам сегодня поддержка трибун?

- Очень помогла. Я уже говорил и повторюсь: низкий поклон всем, кто сегодня пришел и поддержал ФК "Шериф". Это очень приятно. Мы играем для болельщиков. Понятно, что и для себя тоже, но игры без болельщиков не такие радостные. А так и фан зона, которая гнала ребят вперед, и остальные болельщики нам помогали. Еще раз всем огромное спасибо. Приходите, поддерживаете, а мы будем стараться

преподносить всем хорошую игру и радовать.



- Можно сказать, что сегодня была одержана яркая победа?

- Не только сегодня. И прошлую победу я могу назвать яркой. Все победы, в моем понимании, яркие. Они приносят радость. Поражения несут разочарования. Поэтому, я хочу пожелать ФК "Алашкерт" хороших игр, чтобы их путь в Европе был долгим и смогли выйти в групповую стадию", - подытожил Вернидуб.