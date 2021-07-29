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Если осилят Генк. Известно, с кем Шахтер может побороться за группу Лиги чемпионов в раунде плей-офф

Лига Чемпионов
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Серьезное испытание

Если осилят Генк. Известно, с кем Шахтер может побороться за группу Лиги чемпионов в раунде плей-офф

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 28.07.2021, завершились все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соответственно, сформировались пары третьего круга отбора, а также определилась сетка дальнейшего турнира.

В частности, известно, с кем может пересечься "Шахтер" в раунде плей-офф квалификации, если в третьем раунде пройдет "Генк".

Итак, следующим соперником могут быть победители таких пар:

  • "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия);
  • ПСВ (Нидерланды) - "Мидтьюлланн" (Дания).

Жеребьевка состоится в понедельник, второго августа, и в ней будут принимать участие именно игровые пары команд. Пара "Генк" / "Шахтер" будет в посеве по рейтингу вице-чемпиона Украины.

Читайте такжеТаблица коэффициентов и потенциальные соперники наших в еврокубках - в телеграм-канале >>>

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