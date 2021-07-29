Если осилят Генк. Известно, с кем Шахтер может побороться за группу Лиги чемпионов в раунде плей-офф

Вчера, 28.07.2021, завершились все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соответственно, сформировались пары третьего круга отбора, а также определилась сетка дальнейшего турнира.

В частности, известно, с кем может пересечься "Шахтер" в раунде плей-офф квалификации, если в третьем раунде пройдет "Генк".

Итак, следующим соперником могут быть победители таких пар:

"Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия);

ПСВ (Нидерланды) - "Мидтьюлланн" (Дания).

Жеребьевка состоится в понедельник, второго августа, и в ней будут принимать участие именно игровые пары команд. Пара "Генк" / "Шахтер" будет в посеве по рейтингу вице-чемпиона Украины.