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Гол форварда Порту Тареми в Лиге чемпионов признан лучшим в сезоне-2020/21
Форвард забил ударом через себя
Гол форварда "Порту" Мехди Тареми в ворота "Челси" (1:0) стал лучшим в минувшем сезоне по версии болельщиков.
Тареми забил лондонцам в четвертьфинале ударом через себя.
На втором месте - гол Лоренцо Инсинье в 1/4 финала Евро-2020 между сборными Италии и Бельгии (2:1), на третьем - мяч Кемара Руфа в матче "Рейнджерс" со "Стандардом" (2:0) на групповом этапе Лиги Европы.
В голосовании поучаствовали более 600 тысяч человек. Гол Тареми набрал около 30% голосов.
The UEFA Goal of the Season winner!— UEFA (@UEFA) July 29, 2021
Congratulations, @MehdiTaremi9!
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