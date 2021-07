Гол форварда Порту Тареми в Лиге чемпионов признан лучшим в сезоне-2020/21

Гол форварда "Порту" Мехди Тареми в ворота "Челси" (1:0) стал лучшим в минувшем сезоне по версии болельщиков.

Тареми забил лондонцам в четвертьфинале ударом через себя.

На втором месте - гол Лоренцо Инсинье в 1/4 финала Евро-2020 между сборными Италии и Бельгии (2:1), на третьем - мяч Кемара Руфа в матче "Рейнджерс" со "Стандардом" (2:0) на групповом этапе Лиги Европы.

В голосовании поучаствовали более 600 тысяч человек. Гол Тареми набрал около 30% голосов.

The UEFA Goal of the Season winner!



Congratulations, @MehdiTaremi9!