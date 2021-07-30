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Стало известно, кто будет транслировать матчи Шахтера и Колоса в квалификации еврокубков

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Горняки" сыграют с "Генком", ковалевцы - с карагандинским "Шахтером"

Стало известно, кто будет транслировать матчи Шахтера и Колоса в квалификации еврокубков

Фото: mediasat.info

Новина українською

Телеканалы "Футбол 1/2/3" будут транслировать матчи "Колоса" и "Шахтера" в предстоящих матчах квалификации еврокубков.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook шеф-продюсер каналов "Футбол" Иван Гресько.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет с бельгийским "Генком". Игры состоятся 3 и 10 августа.

"Колос" проведет матчи с карагандинским "Шахтером" в 3-м раунде отбора Лиги Конференций. Встречи пройдут 5 и 12 августа.

Добавим, что "Ворскла" проиграла "КуПС" (2:2, ответный матч 2:3) и вылетела из Лиги конференций.

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда)
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Комментарии (1)
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Arni-86 (Одесса)
30.07.2021 в 12:36
Ой, как неожиданно
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