Стало известно, кто будет транслировать матчи Шахтера и Колоса в квалификации еврокубков

Телеканалы "Футбол 1/2/3" будут транслировать матчи "Колоса" и "Шахтера" в предстоящих матчах квалификации еврокубков.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook шеф-продюсер каналов "Футбол" Иван Гресько.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет с бельгийским "Генком". Игры состоятся 3 и 10 августа.

"Колос" проведет матчи с карагандинским "Шахтером" в 3-м раунде отбора Лиги Конференций. Встречи пройдут 5 и 12 августа.

Добавим, что "Ворскла" проиграла "КуПС" (2:2, ответный матч 2:3) и вылетела из Лиги конференций.