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УЕФА cменил арбитров на матч Генк - Шахтер
Первая игра состоится уже завтра, 3 августа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" встретится с "Генком".
Как сообщает УЕФА, первый поединок между командами рассудит бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.
Помогать ему на линиях будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертый судья - Агелос Эвангелу.
Напомним, что первая игра "Генк" - "Шахтер" состоится завтра, 3 августа в Бельгии. Начало - в 21:00.
Добавим, что ранее на поединок была назначена бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом.
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