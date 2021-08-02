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УЕФА cменил арбитров на матч Генк - Шахтер

Лига Чемпионов
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(4 голосов)

Первая игра состоится уже завтра, 3 августа

УЕФА cменил арбитров на матч Генк - Шахтер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" встретится с "Генком".

Как сообщает УЕФА, первый поединок между командами рассудит бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

Помогать ему на линиях будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертый судья - Агелос Эвангелу.

Напомним, что первая игра "Генк" - "Шахтер" состоится завтра, 3 августа в Бельгии. Начало - в 21:00.

Добавим, что ранее на поединок была назначена бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом.

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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vladimir3354 (Мукачево)
02.08.2021 в 09:13
Причина????
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