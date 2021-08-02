УЕФА cменил арбитров на матч Генк - Шахтер

В рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" встретится с "Генком".

Как сообщает УЕФА, первый поединок между командами рассудит бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

Помогать ему на линиях будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертый судья - Агелос Эвангелу.

Напомним, что первая игра "Генк" - "Шахтер" состоится завтра, 3 августа в Бельгии. Начало - в 21:00.

Добавим, что ранее на поединок была назначена бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом.