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Генк - Шахтер: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч "Генк" - "Шахтер", квалификация ЛЧ, 3 августа 2021
Фото: ФК Шахтер
Первый украинский коллектив стартует в Лиге Чемпионов уже в этот вторник. Донецкому "Шахтеру" придется вспоминать, каково это, проходить отборочные раунды, которые позволят сыграть в групповом этапе ЛЧ. Делать это футболисты будут под предводительством Роберто де Дзерби, для которого еврокубковые матчи - нечто новое и доселе неизвестное. Посмотрим, как итальянец справится с новым вызовом.
Соперник "горняков" - бельгийский "Генк", занявший второе место в Лиге Жюпиле. "Магистры" - достаточно непростой оппонент и чтобы его пройти придется выложиться по максимуму. Особенно что касается первого матча, который будет сыгран на выезде.
Смотрите матч квалификации ЛЧ во вторник, 3-го августа, на канале "Футбол 1". Начало игры в 21:00. По традиции, до игры планируется аналитическая студия.
Легальная интернет трансляция матча "Генк" - "Шахтер" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Генк" - "Шахтер"
Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Генк" - "Шахтер".
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