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Генк - Шахтер: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Генк" - "Шахтер", квалификация ЛЧ, 3 августа 2021

Генк - Шахтер: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Первый украинский коллектив стартует в Лиге Чемпионов уже в этот вторник. Донецкому "Шахтеру" придется вспоминать, каково это, проходить отборочные раунды, которые позволят сыграть в групповом этапе ЛЧ. Делать это футболисты будут под предводительством Роберто де Дзерби, для которого еврокубковые матчи - нечто новое и доселе неизвестное. Посмотрим, как итальянец справится с новым вызовом.

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Соперник "горняков" - бельгийский "Генк", занявший второе место в Лиге Жюпиле. "Магистры" - достаточно непростой оппонент и чтобы его пройти придется выложиться по максимуму. Особенно что касается первого матча, который будет сыгран на выезде.

Смотрите матч квалификации ЛЧ во вторник, 3-го августа, на канале "Футбол 1". Начало игры в 21:00. По традиции, до игры планируется аналитическая студия.

Легальная интернет трансляция матча "Генк" - "Шахтер" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Генк" - "Шахтер" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Генк" - "Шахтер".

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк
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Комментарии (7)
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Просто Квашин (Харьков)
02.08.2021 в 13:17
Поддержим всей страной бельгийцев ! Наших союзников по НАТО !
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0
-1
Trinidat (Хмельницький)
02.08.2021 в 12:09
Не зрозумів - то ж казали що має з літа 2021 транслювати MEGOGO? В Ахметова давно треба завбрати права на трансляцію, після того як він збірну в повторі включив
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+1
-1
aleks68
02.08.2021 в 12:15
пойди и удавись вместе с мегого.есть масса способов посмотреть лигу чемпионов
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+1
-1
Герасим
02.08.2021 в 11:58
Що покажуть на нашому тв з 3 раунду кваліфікації ЛЧВІВТОРОК20:00 Спарта (Чехія) -- Монако (Франція) --- СПОРТ 121:00 Генк ( Бельгія) -- Шахтар ( Україна) --- ФУТБОЛ 122:00 Црвена Звезда ( Сербія) -- Шериф ( Молдова) --- СПОРТ 1СЕРЕДА20:00 Спартак (РФ) -- Бенфіка ( Португалія) --- СПОРТ 221:00 Ференцварош ( Угорщина) -- Славія ( Чехія) --- СПОРТ 1Може комусь допоможе ця новина прикрасити будні вечори))))
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0
0
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Bush_Dima (Чернігів)
02.08.2021 в 11:51
MEGOGO кваліфікацію не транслює?
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0
-1
Whiskey
02.08.2021 в 12:37
Неа, с плейофф ЛЧ и группы ЛК будет мегого. про ЛЕ я хз
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+1
-1
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Bush_Dima (Чернігів)
02.08.2021 в 14:00
ДЯкую!
0
-1


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