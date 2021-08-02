Генк - Шахтер: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов

Первый украинский коллектив стартует в Лиге Чемпионов уже в этот вторник. Донецкому "Шахтеру" придется вспоминать, каково это, проходить отборочные раунды, которые позволят сыграть в групповом этапе ЛЧ. Делать это футболисты будут под предводительством Роберто де Дзерби, для которого еврокубковые матчи - нечто новое и доселе неизвестное. Посмотрим, как итальянец справится с новым вызовом.

Соперник "горняков" - бельгийский "Генк", занявший второе место в Лиге Жюпиле. "Магистры" - достаточно непростой оппонент и чтобы его пройти придется выложиться по максимуму. Особенно что касается первого матча, который будет сыгран на выезде.

Смотрите матч квалификации ЛЧ во вторник, 3-го августа, на канале "Футбол 1". Начало игры в 21:00. По традиции, до игры планируется аналитическая студия.

Легальная интернет трансляция матча "Генк" - "Шахтер" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Генк" - "Шахтер" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Генк" - "Шахтер".