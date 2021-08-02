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Тренер Генка: Готовы к футболу Шахтера

Лига Чемпионов
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Первая игра состоится 3 августа

Тренер Генка: Готовы к футболу Шахтера

Фото: tellerreport.com

Новина українською

Главный тренер "Генка" Джон ван ден Бром поделился мыслями о предстоящем матче против "Шахтера" в 3-м раунде Лиги чемпионов.

"Невероятно, что мы не победили, когда играли так, как против "Остенде" (3:4). Ты забиваешь три гола дома, но пропускаешь четыре мяча из статических положений. Когда видишь, как легко наши ребята создают моменты, у меня есть уверенность.

Мы готовы к футболу "Шахтеру" с точки зрения игры и физической подготовки. Это команда, которая может быть смертельной для соперника", — приводит слова ван ден Брома Sporza.

Напомним, что первая игра "Генк" - "Шахтер" состоится завтра, 3 августа в Бельгии. Начало - в 21:00.

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В статье: Джон ван ден Бром Шахтер (Донецк) Генк
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Источник:
sporza.be

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