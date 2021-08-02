Потенциальный соперник Шахтёра. Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф ЛЧ

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что это заключительный круг отбора накануне группового этапа.

Принял участие в этой церемонии и донецкий "Шахтёр", но лишь заочно. "Горняки" получили потенциального соперника, если удастся пройти в третьей квалификации чемпионской лиги бельгийский "Генк".

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Результаты жеребьёвки раунда плей-офф Лиги чемпионов

Путь чемпионов

"Зальцбург" - "Брондбю"

"Клуж"/"Янг Бойз" - "Ференцварош"/"Славия" Прага

"Мальме" / "Рейнджерс" - "Олимпиакос" / "Лудогорец"

"Црвена Звезда" / "Шериф" - "Динамо" Загреб / "Легия" Варшава

Путь представителей

"Монако" / "Спарта" - "Генк" / "Шахтёр"

"Спартак" / "Бенфика" - ПСВ / "Митьюлланн"

Первые матчи состоятся 17/18 августа. Ответные запланированы на 24/25 число последнего месяца лета. Все игры будут начинаться в одно время - в 22:00 по Киеву.

Добавим, что эти игры уже входят в пакет трансляций основного этапа ЛЧ от УЕФА. Поэтому их уже можно будет увидеть только по платной подписке на Megogo или Воля ТВ.