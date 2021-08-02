Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Потенциальный соперник Шахтёра. Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф ЛЧ
Но для этого ещё нужно пройти бельгийцев
Фото: УЕФА / Автор неизвестен
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что это заключительный круг отбора накануне группового этапа.
Принял участие в этой церемонии и донецкий "Шахтёр", но лишь заочно. "Горняки" получили потенциального соперника, если удастся пройти в третьей квалификации чемпионской лиги бельгийский "Генк".
Результаты жеребьёвки раунда плей-офф Лиги чемпионов
Путь чемпионов
"Зальцбург" - "Брондбю"
"Клуж"/"Янг Бойз" - "Ференцварош"/"Славия" Прага
"Мальме" / "Рейнджерс" - "Олимпиакос" / "Лудогорец"
"Црвена Звезда" / "Шериф" - "Динамо" Загреб / "Легия" Варшава
Путь представителей
"Монако" / "Спарта" - "Генк" / "Шахтёр"
"Спартак" / "Бенфика" - ПСВ / "Митьюлланн"
Первые матчи состоятся 17/18 августа. Ответные запланированы на 24/25 число последнего месяца лета. Все игры будут начинаться в одно время - в 22:00 по Киеву.
Добавим, что эти игры уже входят в пакет трансляций основного этапа ЛЧ от УЕФА. Поэтому их уже можно будет увидеть только по платной подписке на Megogo или Воля ТВ.
Популярное сейчас
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 56-я
- Яремчук выбрал игровой номер в Бенфике
- Вернидуб: Доволен результатом и выходом в следующий раунд. Задачу минимум мы выполнили
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО