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Потенциальный соперник Шахтёра. Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф ЛЧ

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

Но для этого ещё нужно пройти бельгийцев

Потенциальный соперник Шахтёра. Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф ЛЧ

Фото: УЕФА / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что это заключительный круг отбора накануне группового этапа.

Принял участие в этой церемонии и донецкий "Шахтёр", но лишь заочно. "Горняки" получили потенциального соперника, если удастся пройти в третьей квалификации чемпионской лиги бельгийский "Генк".

Читайте такжеС Судаковым и Кривцовым. Шахтер отправился на матч квалификации ЛЧ

Результаты жеребьёвки раунда плей-офф Лиги чемпионов

Путь чемпионов

"Зальцбург" - "Брондбю"
"Клуж"/"Янг Бойз" - "Ференцварош"/"Славия" Прага
"Мальме" / "Рейнджерс" - "Олимпиакос" / "Лудогорец"
"Црвена Звезда" / "Шериф" - "Динамо" Загреб / "Легия" Варшава

Путь представителей

"Монако" / "Спарта" - "Генк" / "Шахтёр"
"Спартак" / "Бенфика" - ПСВ / "Митьюлланн"

Первые матчи состоятся 17/18 августа. Ответные запланированы на 24/25 число последнего месяца лета. Все игры будут начинаться в одно время - в 22:00 по Киеву.

Добавим, что эти игры уже входят в пакет трансляций основного этапа ЛЧ от УЕФА. Поэтому их уже можно будет увидеть только по платной подписке на Megogo или Воля ТВ.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (9)
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СТОП крот (Киев)
02.08.2021 в 13:58
Да забейте. Бразильский обезьянник и Генк не пройдет
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0
-2
aleks68
02.08.2021 в 14:07
опять с пальмы слез?проголодался?только бананы для тебя уже закончились.на тебя уже забили дырявое чмо
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0
-1
СТОП крот (Киев)
02.08.2021 в 14:08
Конечно бананы закончились. Ваши обезьяны все сожрали.
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
02.08.2021 в 13:44
всё очень просто,ворскла,теперь шахтёр,не нужна в еврокубках украина, ещё и ДК в группе нажеребят что 4 место будет
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
02.08.2021 в 13:37
Монако будет трудновато пройти.
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0
0
Джин Тоник (R)
02.08.2021 в 13:23
Бельгийцы отправят домой Кротовск.У Эвропе без купленых судей Шахтер Киев никакие
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+2
-9
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.08.2021 в 13:24
шахтер - не Киев, шахтер (бывший донецк)
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+1
-4
aleks68
02.08.2021 в 13:29
тупая е.....я мразь.прикрой своё ....
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+3
-1
avatar
scorpius (Ck)
02.08.2021 в 13:20
Так и знал что Монако/Спарта будет, но сейчас еще не до них, на повестке дня бельгийцы.
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+7
0


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