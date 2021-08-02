Шевчук: Шахтер выше уровнем Генка по всем параметрам

Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук поделился мыслями о предстоящей игре "горняков" в 3-м раунде Лиги чемпионов против бельгийского "Генка".

– Шансы "Шахтера" на проход "Генка" оцениваю как хорошие. Пришел новый тренер, при котором команда сразу очень сильно изменилась. Очень сильно поменялась модель и структура игры, команда прибавила в интенсивности игры. Сегодняшний и прошлогодний "Шахтер" – это совершенно разные команды. Видно, что это уже команда Де Дзерби, а не Каштру. Пришли три игрока, команда играет по-другому: отличный выход из обороны, билд-ап и прессинг. Конечно, некоторые моменты не до конца усовершенствованы за такой короткий период. Но так круто изменить структуру и модель игры за 1 месяц – это очень классно. Поэтому у "Шахтера" большие шансы. У горняков вообще не должно возникнуть проблем в Бельгии.

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– То есть об игре на ничью в выездном матче не может и речь идти?

– Конечно, я уверен в этом, судя по игре в чемпионате Украины. Да, УПЛ – не показатель, но команда в хорошем тонусе. У команды есть большая мотивация выйти в ЛЧ. "Шахтер" выше уровнем "Генка" и по организации игры, и по всем остальным параметрам.

– Какой максимум этого "Шахтера" в этой ЛЧ?

– Давайте не будем загадывать далеко. "Шахтер" очень круто точечно усилился, взял игроков не на перспективу, а которые поиграли в Италии, Нидерландах и Португалии. Это адаптированные к европейскому футболу игроки, поэтому они очень легко внедрились в систему и командную игру "Шахтера". Если "Шахтер" будет так же прогрессировать, то шансы очень высоки. Мне очень нравится атакующая игра "Шахтера", это и есть ДНК горняков – "Шахтер" должен быть с мячом, прессинговать и диктовать условия. Де Дзерби живет игрой 24/7, 90 минут бегает – это настоящий "Шахтер", – сказал Шевчук.