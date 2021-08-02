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Шевчук: Шахтер выше уровнем Генка по всем параметрам

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(3 голосов)

Экс-игрок дончан оценил шансы "горняков" в матче против "Генка"

Шевчук: Шахтер выше уровнем Генка по всем параметрам

shakhtar.com

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук поделился мыслями о предстоящей игре "горняков" в 3-м раунде Лиги чемпионов против бельгийского "Генка".

– Шансы "Шахтера" на проход "Генка" оцениваю как хорошие. Пришел новый тренер, при котором команда сразу очень сильно изменилась. Очень сильно поменялась модель и структура игры, команда прибавила в интенсивности игры. Сегодняшний и прошлогодний "Шахтер" – это совершенно разные команды. Видно, что это уже команда Де Дзерби, а не Каштру. Пришли три игрока, команда играет по-другому: отличный выход из обороны, билд-ап и прессинг. Конечно, некоторые моменты не до конца усовершенствованы за такой короткий период. Но так круто изменить структуру и модель игры за 1 месяц – это очень классно. Поэтому у "Шахтера" большие шансы. У горняков вообще не должно возникнуть проблем в Бельгии.

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– То есть об игре на ничью в выездном матче не может и речь идти?

– Конечно, я уверен в этом, судя по игре в чемпионате Украины. Да, УПЛ – не показатель, но команда в хорошем тонусе. У команды есть большая мотивация выйти в ЛЧ. "Шахтер" выше уровнем "Генка" и по организации игры, и по всем остальным параметрам.

– Какой максимум этого "Шахтера" в этой ЛЧ?

– Давайте не будем загадывать далеко. "Шахтер" очень круто точечно усилился, взял игроков не на перспективу, а которые поиграли в Италии, Нидерландах и Португалии. Это адаптированные к европейскому футболу игроки, поэтому они очень легко внедрились в систему и командную игру "Шахтера". Если "Шахтер" будет так же прогрессировать, то шансы очень высоки. Мне очень нравится атакующая игра "Шахтера", это и есть ДНК горняков – "Шахтер" должен быть с мячом, прессинговать и диктовать условия. Де Дзерби живет игрой 24/7, 90 минут бегает – это настоящий "Шахтер", – сказал Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук Шахтер (Донецк) Генк
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (5)
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K-Spirit (Киев)
02.08.2021 в 15:54
Та ладно, не ссы
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+1
0
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2.dc (Николаев)
02.08.2021 в 17:19
+1, похоже пере.б.здел парниша, сам себя уговаривать начал ... )))
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0
0
emart57 (Киев)
02.08.2021 в 15:28
Вот не хочется, чтобы шахтёр проиграл. Но похоже так и будет...
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0
0
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Romerik (YNWA)
02.08.2021 в 16:19
На чем основан твой прогноз? Ну вот на чем, просто интересно...
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.08.2021 в 15:16
Согласен!
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0
-1


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