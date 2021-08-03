Сергей Ященко: На фоне соперников по УПЛ определить потенциал Шахтера сложно

Легенда "Шахтера" Сергей Ященко поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где "горняки" встретятся на выезде с бельгийским "Генком".

- "Шахтер" с новым тренером и с тремя новичками команды Марлон, Педриньо и Траоре стартует в Лиге чемпионов. Что можно сказать о приобретениях? И какие прогнозы на матч с "Генком"?

- Пока рано что-то говорить, футболисты адаптируются, возможно, это их максимальный уровень, возможно, они только вливаются, прибавят и будут играть лучше. В чемпионате "Шахтер" сыграл лишь два матча, честно говоря, с не очень сильными соперниками. Поэтому определить на фоне этих команд потенциал "горняков" трудновато. Увидеть силу "Шахтера" можно в поединках Лиги чемпионов, и уже скоро с бельгийским "Генком". Тоже самое касается тренера Де Дзерби. Не могу сказать, что видны какие-то новые изменения в тактике и в каких-то действиях игроков. Идет процесс работы, наигрывание новичков, и только через некоторое время, когда команда поймет концепцию тренера, что от нее требуют, тогда мы увидим полную картину, изменилось что-то или нет.

- По европейским меркам "Генк" не относится к топ-командам.

- Все равно это другой уровень, чем чемпионат Украины. Сказать конкретно, что "Шахтер" на голову выше соперника нельзя. Ведь мы не видели бельгийцев в деле, и только в очной игре сможем определить в какой готовности та или другая команда, какой уровень игроков, и кто добьется победы. Будет интересно посмотреть игру с новым тренером и с новыми игроками. Хорошо, что первый поединок на выезде, соперники еще недостаточно изучили друг друга, и в этом небольшое преимущество у "Шахтера". Есть время в ответной игре исправить и улучшить ситуацию. Что собой представляет "Генк", каков его потенциал, пока загадка. Но в душе надеемся на положительный результат. Не для того в клубе произошли глобальные изменения, чтобы не попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, матч, "Генк" - "Шахтер" состоится во вторник, 3 августа. Начало игры в 21:00. ТВ-трансляция поединка на канале Футбол 1. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция матча.