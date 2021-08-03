Генк – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция 1-го матча третьего квалификационного раунда ЛЧ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок третьего квалификационного раунда главного клубного европейского турнира между бельгийским "Генком" и донецким "Шахтером".

Первое серьезное испытание Роберто Де Дзерби на новом месте работы. Ничего, кроме как успеха в данном противостоянии, в стане украинского гранда не ждут. Хватит ли запала "горняков" на второй тайм? Сумеет ли донецкий коллектив гарантировать проход уже в гостях? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 3 августа – в 20:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский