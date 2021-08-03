ЛЧ. Третий квалификационный раунд. Бенфика Яремчука поехала в Москву, Шериф Вернидуба против опасных сербов

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Квалификация разделена на две ветки – чемпионов и представителей лиг. Победители пройдут в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проигравшие на пути чемпионов опустятся в раунд плей-офф отбора Лиги Европы, проигравшие на пути представителей лиг переместятся сразу в группу Лиги Европы.

На этой стадии стартует вице-чемпион Украины "Шахтер", который сыграет против представителя конкурента Украины в Таблице коэффициентов "Генка" (Бельгия).

Крайне интересная пара – "Спарта" (Прага, Чехия) - "Монако" (Франция), ведь здесь определяется будущий соперник победителя пары "Генк" / "Шахтер".

Вице-чемпион Нидерландов ПСВ будет экзаменовать "Мидтьюлланн", а "Бенфика" Романа Яремчука поспорит с российским "Спартаком". К результатам нидерландских и российских команд присматриваемся как к конкурентам в Таблице коэффициентов. Поэтому на руку сыграют победы их соперников.

Еще один конкурент, с которым ведется ожесточенная борьба - это Шотландия. Ее чемпион "Рейнджерс" в гостях сыграет против шведского "Мальме". Также интересна пара "Олимпиакос" - "Лудогорец", ведь здесь определится потенциальный соперник "Рейнджерса" (если тот пройдет "Мальме") в раунде плей-офф.

"Ференцварош" украинцев Игоря Харатина и Александра Зубкова сыграет против чешской "Славии". "Шериф" Юрия Вернидуба, преодолев уже два раунда отбора, продолжит свой путь матчами с "Црвеной Звездой" (Сербия).

Первые матчи разделены на два игровых дня.

Путь чемпионов:

03.08.2021

"Мальме" (Швеция) 20:00 "Рейнджерс" (Шотландия);

ЧФР (Клуж-Напока, Румыния) 21:00 "Янг Бойз" (Швейцария);

"Олимпиакос" (Греция) 22:00 "Лудогорец" (Болгария);

"Црвена Звезда" (Сербия) 22:00 "Шериф" (Молдова).

04.08.2021

"Динамо" (Загреб, Хорватия) 21:00 "Легия" (Варшава, Польша);

"Ференцварош" (Венгрия) 21:00 "Славия" (Чехия).

Путь представителей лиг:

03.08.2021

"Спарта" (Прага, Чехия) 20:00 "Монако" (Франция);

ПСВ (Нидерланды) 21:00 "Мидтьюлланн" (Дания);

"Генк" (Бельгия) 21:00 "Шахтер" (Донецк, Украина).

04.08.2021