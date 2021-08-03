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ЛЧ. Третий квалификационный раунд. Бенфика Яремчука поехала в Москву, Шериф Вернидуба против опасных сербов
А Ференцварош – против грозных чехов
Фото - ФК Бенфика, Автор неизвестен
Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.
Квалификация разделена на две ветки – чемпионов и представителей лиг. Победители пройдут в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проигравшие на пути чемпионов опустятся в раунд плей-офф отбора Лиги Европы, проигравшие на пути представителей лиг переместятся сразу в группу Лиги Европы.
На этой стадии стартует вице-чемпион Украины "Шахтер", который сыграет против представителя конкурента Украины в Таблице коэффициентов "Генка" (Бельгия).
Крайне интересная пара – "Спарта" (Прага, Чехия) - "Монако" (Франция), ведь здесь определяется будущий соперник победителя пары "Генк" / "Шахтер".
Вице-чемпион Нидерландов ПСВ будет экзаменовать "Мидтьюлланн", а "Бенфика" Романа Яремчука поспорит с российским "Спартаком". К результатам нидерландских и российских команд присматриваемся как к конкурентам в Таблице коэффициентов. Поэтому на руку сыграют победы их соперников.
Еще один конкурент, с которым ведется ожесточенная борьба - это Шотландия. Ее чемпион "Рейнджерс" в гостях сыграет против шведского "Мальме". Также интересна пара "Олимпиакос" - "Лудогорец", ведь здесь определится потенциальный соперник "Рейнджерса" (если тот пройдет "Мальме") в раунде плей-офф.
"Ференцварош" украинцев Игоря Харатина и Александра Зубкова сыграет против чешской "Славии". "Шериф" Юрия Вернидуба, преодолев уже два раунда отбора, продолжит свой путь матчами с "Црвеной Звездой" (Сербия).
Первые матчи разделены на два игровых дня.
03.08.2021
- "Мальме" (Швеция) 20:00 "Рейнджерс" (Шотландия);
- ЧФР (Клуж-Напока, Румыния) 21:00 "Янг Бойз" (Швейцария);
- "Олимпиакос" (Греция) 22:00 "Лудогорец" (Болгария);
- "Црвена Звезда" (Сербия) 22:00 "Шериф" (Молдова).
04.08.2021
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) 21:00 "Легия" (Варшава, Польша);
- "Ференцварош" (Венгрия) 21:00 "Славия" (Чехия).
03.08.2021
- "Спарта" (Прага, Чехия) 20:00 "Монако" (Франция);
- ПСВ (Нидерланды) 21:00 "Мидтьюлланн" (Дания);
- "Генк" (Бельгия) 21:00 "Шахтер" (Донецк, Украина).
04.08.2021
- "Спартак" (Россия) 20:00 "Бенфика" (Португалия).
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