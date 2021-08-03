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Ответный матч Шахтера и Генка рассудит бригада арбитров из Румынии
Игра запланирована на 10 августа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА уже назначил бригаду арбитров на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2021/22 между "Шахтером" и "Генком".
Второй поединок между командами будет обслуживать судейская бригада из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. На линиях ему будут помогать соотечественники Василе Маринеску и Овидиу Артене.
Четвертый судья - Мариан Барбу.
К слову, на первый матч между "Шахтером" и "Генком" изначально была назначена бригада арбитров из Румынии. Однако после УЕФА сменил судейскую бригаду из Греции.
Напомним, матч между украинской и бельгийской командой пройдет уже сегодня, 3 августа в Бельгии. Начало - в 21:00 (по киевскому времени). Ответная игра запланирована на 10 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский".
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