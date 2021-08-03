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Федецкий: Генк - непростой соперник, но Шахтер пройдет бельгийцев
Артем оценил перспективы "горняков" в квалификации ЛЧ
Фото: ФК Шахтер Донецк
Экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий поделился мыслями о предстоящем матче "горняков" против "Генка" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
"Генк" - непростой соперник. У бельгийцев добротная команда. У "Шахтера" новый тренер Роберто Де Дзерби, у которого своя философия. "Горняки" сделали хорошие трансферы и их суммы говорят сами за себя. Но валюта в футбол не играет. Посмотрим, как итальянский специалист подготовил команду. Очень интересно будет посмотреть этот матч.
Мне кажется, "горняки" пройдут "Генк". Просто не будет, но "Шахтер" пройдет дальше. Мне кажется, все будет зависеть от первого матча в Бельгии.
Но "Генк" - это непростая команда. А глобально, я думаю, "Шахтер" должен проходить бельгийцев и они их пройдут", - сказал Федецкий.
Напомним, матч "Генк" - "Шахтер" состоится 3-го августа в Бельгии. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.
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