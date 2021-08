Шахтёр первым пропускает в дебютном матче Лиги Чемпионов для Де Дзерби

Харьков, ХТЗ, из окна панельной хрущевки раздается громкий визг: "Квашин, пора домой!!!". "Иду, мама!" - из лужи во дворе кричит в ответ Просто. "Я не мама, я папа!" - мелькает в окне фигура, завернутая в 100% коричневую простынь. "А йух вас, петухов полярных, разберешь...", бормочет себе под нос Просто, заправляет в вытянутые на коленях треники пропахшую нафталином шубу с двумя полинялыми звездочками над размытым голубым ромбиком и, фальшиво насвистывая "We were the champions" незабвенных Pink Floyd, плетется в парадную с обветшавшей вывеской "Дерь..амо", сопровождаемый равнодушным взглядом цыгана из проезжающего мимо трамвая...