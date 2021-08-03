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Шахтёр первым пропускает в дебютном матче Лиги Чемпионов для Де Дзерби

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Хозяева выходят вперед

Шахтёр первым пропускает в дебютном матче Лиги Чемпионов для Де Дзерби

Фото: KRC Genk / Автор неизвестен

Новина українською

Шахтер первым пропустил в матче третего квалификационного раунда с Генком.

1:0 – Онуачу замыкает навес Дзуньи.

Ответный матч "Шахтер" сыграет 10 августа в Киеве. Напомним, что с этого года правило выездного гола в Лиге Чемпионов не действует.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Генк
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Комментарии (36)
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Steelen (Запорожье)
03.08.2021 в 22:57
Какой ещё дебютном лиге чемпионов Зерби ? Они что сегодня сейчас играют отбор лиги чемпионов ?? хахаха, я заядлый болельщик футбола и не знаю об этом, ноль инфы, и ГДЕ МЛТЬ трансляция этого матча ?? ЕЁ НЕТ !!! ну кроме разумеется этих никому не нужных гниляковых коммерческих кАналах футбол... После того что нет этой трансляции, с этого шахтёра и с его функционеров можно только ржать и полностью теперь забыть что есть в нашем футболе вот это вот. Вердикт. Они и так мало кому нужны и интересны последние 5 лет, так ещё и педалят туда, где будут нужны кому либо ещё меньше.
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hec (Луганск)
03.08.2021 в 22:19
Лассина из Аякса думает: куда я попал? Нафиг мне эти деньги за такие мучения? Мало взял, блин
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0
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Fishing 555 (Rivne)
03.08.2021 в 22:17
Після ігри підуть на річку Дніпро рибу ловить.
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hec (Луганск)
03.08.2021 в 22:14
Марлон просто ходит по полю. Даже не вспотел. Ходит и улыбается.
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+1
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alex 66 (Кременчук)
03.08.2021 в 22:25
Это уровень 2й лиги, самая худшая покупка
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+1
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Fishing 555 (Rivne)
03.08.2021 в 22:13
Дережаблин уже получив шарик.
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Alex Sunchez
03.08.2021 в 22:13
І який сенс було купляти бразил захисників за такі гроші? То той же бондар, бондаренко і кривцов нічим не гірші, теж можуть між собою пасуватися. Да навіть старий дід Чигринський і той виглядає краще. Обіграшів в атаці 1 в 1 нуль, о це бразилія. Більшість єдиноборств програно. На фоні цієї команди минулорічний тайсон геній криативу. Короче..
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Stuntriding (Киев)
03.08.2021 в 22:10
Какая бЯдаНаверное те два украинских игрока лишние на поле, надо ещё нигеров двоих выпускатьХорошо Генк идёт
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hec (Луганск)
03.08.2021 в 22:10
Уже судья игроков Генка блокирует, но Майкону надо только в пустые бить, по ходу
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hec (Луганск)
03.08.2021 в 22:05
Тайсон ушел. Но появился Саломон. Жаль, что Манор от Тайсона только лицо несчастное перенял. Ещё бы техники немного...
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0
-1
ГенриВол (Волочиськ)
03.08.2021 в 22:05
Навіть важко уявити, що Динамо з Шахтарем зробить ))))
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+1
-2
Григорий Листопадов
03.08.2021 в 22:03
Доигрались в квадрат с вратарём! Что за е......тая тактика в своей штрафной перепасовывать,причем на грани.Всю жизнь защита выносила мяч из своей штрафной.Играли на грани,Трубин в спешке выбил не точно,перехват,три паса и гол,при этом их один нападающий и четыре защитника Шахтера.Короче,ещё одного деятеля взяли тренером.
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+2
0
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Просто Квашин (Харьков)
03.08.2021 в 22:03
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте гадит ...олексин заднеприводный колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано... целый день под разными никами ( Родитель трамвая, ZNAK_PONOSA, Счетчик Ранцев) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наша страна...
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0
-2
ZNAK_VOPROSA
03.08.2021 в 22:15
Дура, пойди полечись, а то ты пересосала Чупа часов на своей работе. Напоминаю, про свои связи и отношения с твоим мужем Олексиным можешь, петушок, не рассказывай, никому не интересно ваши семейные гомодела
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+2
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
03.08.2021 в 22:17
Харьков, ХТЗ, из окна панельной хрущевки раздается громкий визг: "Квашин, пора домой!!!". "Иду, мама!" - из лужи во дворе кричит в ответ Просто. "Я не мама, я папа!" - мелькает в окне фигура, завернутая в 100% коричневую простынь. "А йух вас, петухов полярных, разберешь...", бормочет себе под нос Просто, заправляет в вытянутые на коленях треники пропахшую нафталином шубу с двумя полинялыми звездочками над размытым голубым ромбиком и, фальшиво насвистывая "We were the champions" незабвенных Pink Floyd, плетется в парадную с обветшавшей вывеской "Дерь..амо", сопровождаемый равнодушным взглядом цыгана из проезжающего мимо трамвая...
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-1
ZNAK_VOPROSA
03.08.2021 в 22:27
Я бы ещё добавил: Плетется Какашкин не в парадную, а в парашу, где лежит обоссаная шуба с выцвевшим и жёлтым ромбиком
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hec (Луганск)
03.08.2021 в 22:01
Трубин - умничка. Начал голевую атаку.
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0
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Григорий Листопадов
03.08.2021 в 22:04
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0
0
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alex 66 (Кременчук)
03.08.2021 в 21:56
Вы меня извините, но при таком давлении и игре ШД, а еще при этом гореть 1-0 - это не влазит в мозг. Не теряем надежду - матча два, ничью как минимум надо вывозить.
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+2
0
prostors (Вольногорск)
03.08.2021 в 21:54
А судьи кто, не с УПЛ.
Ответить
0
0
avatar
Hedgehog.Serge (Маріуполь)
03.08.2021 в 21:53
Что-то Дзерби намудрил с составом...Невольно вспомнились ЯнгБойз с Фонсекой...(((
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
03.08.2021 в 21:55
Витао - самый слабый защитник на поле, а Кривцов на лавке. Позорник он.
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+1
-3
Header (Черкассы)
03.08.2021 в 21:52
Файні емоції (с) Яка ж Шахта повільна, то торба просто. Марлон і Вітао порадували під час голу: один шось руками й язиком теліпає, інший гав ловить - таку шпалу а карному загубити)))
Ответить
+3
-1
avatar
Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
03.08.2021 в 21:51
Славні подовжувачи справи ворсклян!
Ответить
+5
-2
Dimka26 (Чернигов)
03.08.2021 в 21:50
все так носятся с этим де дзерби. а что он показал за эти три матча? еще Каштру вспоминать будете.
Ответить
+3
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
03.08.2021 в 21:52
Выгонят, возьмут нового. Цыгана тоже не сразу нашли. Это же не Уркисы, чтобы за другими подъедать. Пусть ищут!
Ответить
+3
-6
avatar
Просто Квашин (Харьков)
03.08.2021 в 22:01
А ты сразу олексин понял, что сосать члены дальнебойщиков на Окружной, это твое призвание ???
0
-4
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
03.08.2021 в 22:18
Как всегда, кто о чем, а любитель уззкава мира - о задницах...
+2
0
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
03.08.2021 в 22:04
Вернут Фонсеку,купят половину команды гранда Серии А Сассуоло,Пятова в нападение...и сразу-чемпиенами станут и самыми..самыми..
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.08.2021 в 21:50
Український футбол деградує.
Ответить
0
-7
Alex Sunchez
03.08.2021 в 22:00
Де ти бачив там український футбол? на полі два українця.
Ответить
+2
0
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Просто Квашин (Харьков)
03.08.2021 в 21:48
После матча с ИНГУЛЬЦОМ Пенисов говорил, что уровень игры шахтьора превосходит Сити Гвардиолы и Ливерпуля...
Ответить
+7
-4
ZNAK_VOPROSA
03.08.2021 в 22:16
Твой уровень - сосать конфеты на окружной
Ответить
+1
0
Джин Тоник (R)
03.08.2021 в 21:47
Ура!!!!!Бельгия вперед!!!Уничтожьте педринь!!’
Ответить
+4
-11
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
03.08.2021 в 21:55
Клизму тебе с тоником...
Ответить
+6
-2
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alex 66 (Кременчук)
03.08.2021 в 21:58
Убейся нафиг...у..е..бище
Ответить
+2
-2


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