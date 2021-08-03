Лига Чемпионов
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Шахтёр первым пропускает в дебютном матче Лиги Чемпионов для Де Дзерби
Хозяева выходят вперед
Фото: KRC Genk / Автор неизвестен
Шахтер первым пропустил в матче третего квалификационного раунда с Генком.
1:0 – Онуачу замыкает навес Дзуньи.
Ответный матч "Шахтер" сыграет 10 августа в Киеве. Напомним, что с этого года правило выездного гола в Лиге Чемпионов не действует.
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Комментарии (36)
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