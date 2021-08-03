Шахтёр первым пропускает в дебютном матче Лиги Чемпионов для Де Дзерби

Какой ещё дебютном лиге чемпионов Зерби ? Они что сегодня сейчас играют отбор лиги чемпионов ?? хахаха, я заядлый болельщик футбола и не знаю об этом, ноль инфы, и ГДЕ МЛТЬ трансляция этого матча ?? ЕЁ НЕТ !!! ну кроме разумеется этих никому не нужных гниляковых коммерческих кАналах футбол... После того что нет этой трансляции, с этого шахтёра и с его функционеров можно только ржать и полностью теперь забыть что есть в нашем футболе вот это вот. Вердикт. Они и так мало кому нужны и интересны последние 5 лет, так ещё и педалят туда, где будут нужны кому либо ещё меньше.