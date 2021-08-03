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Генк - Шахтер 1:2. Победа есть - вопросы остаются
Шансы на проход дальше равны
Фото: ФК Шахтер
Отчет о матче ожидайте в ближайшее время
ЛЧ, третий квалификационный раунд. Первая игра
3 августа, Генк, стадион "Луминус Арена"
"Генк" - "Шахтер" 1:2
Голы: Онуачу 39 - Тете 63 (п), Патрик 81
"Генк": Вандервордт - Муньос, Садик, Лукуми, Артеага - Хейнен, Грошовски (Эйтинг 83) - Ито, Тресор (Торстведт 67), Бонгонда - Онуачу (Дессерс 82)
"Шахтер": Трубин - Додо, Марлон, Витао, Матвиенко (Исмаили 64) - Майкон, Антонио (Степаненко 73) - Тете (Марлос 64), Педриньо, Соломон (Патрик 46) - Траоре (Дентиньо 87)
Предупреждения: Муньос 62, Торстведт 70 - Педриньо 50, Марлон 66, Майкон 68
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