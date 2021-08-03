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Генк - Шахтер 1:2. Победа есть - вопросы остаются

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Шансы на проход дальше равны

Генк - Шахтер 1:2. Победа есть - вопросы остаются

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

ЛЧ, третий квалификационный раунд. Первая игра
3 августа, Генк, стадион "Луминус Арена"
"Генк" - "Шахтер" 1:2
Голы: Онуачу 39 - Тете 63 (п), Патрик 81
"Генк": Вандервордт - Муньос, Садик, Лукуми, Артеага - Хейнен, Грошовски (Эйтинг 83) - Ито, Тресор (Торстведт 67), Бонгонда - Онуачу (Дессерс 82)
"Шахтер": Трубин - Додо, Марлон, Витао, Матвиенко (Исмаили 64) - Майкон, Антонио (Степаненко 73) - Тете (Марлос 64), Педриньо, Соломон (Патрик 46) - Траоре (Дентиньо 87)
Предупреждения: Муньос 62, Торстведт 70 - Педриньо 50, Марлон 66, Майкон 68

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк Тете
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Комментарии (20)
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Header (Черкассы)
03.08.2021 в 22:57
"Мертвий" цей Генк, програв донецьким пішоходам. Бл(ю)вотна гра Шахтаря, поки що де Дзербі тупо віїжджає на класі гравців. Якого для групи ЛЧ буде замало
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
03.08.2021 в 22:57
Я писал как минимум еще надо 2-3 добротных игрока.в середину надо плеймекера и разрушителя и на смену Траоре кого то нужно
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0
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
03.08.2021 в 22:56
Марлон???? Валидол, но 1-2 и завершаем в Киеве. С победой нас.
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0
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
03.08.2021 в 22:56
Генк совсем слабый, медлительный и мягкотелый, но всё равно создал Шахтеру проблемы. Пока работа де Дзерби совсем не впечатляет.
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.08.2021 в 22:55
Жахлива гра киян
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0
-2
Dimka26 (Чернигов)
03.08.2021 в 22:55
это не победа де дзерби. это все старая связка Исмаили - Марлос - Патрик.
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+3
-1
aleks68
03.08.2021 в 22:55
привет всем "доброжелателям" и "болеющим с детства за генк".удавитесь с горя,утоните в дерьме и прикусите свои .....языки.
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+6
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2021 в 22:55
Валидол, но счёт на табло. Матвиенко, Тете, Антонио, Марлон???? Это что?
Ответить
+3
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.08.2021 в 22:56
Ета гавно
Ответить
+1
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2021 в 22:57
Сегодня-точно
0
0
aleks68
03.08.2021 в 22:57
это ты о себе чмо?
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.08.2021 в 22:54
Наперсточник купує суддів...
Ответить
0
-6
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2021 в 22:55
Мозги купи себе
Ответить
+4
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.08.2021 в 22:57
У мене вони є на відміну від тебе
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.08.2021 в 22:56
Серьёзно? Это как ты догадался? Что же с этим делать??? )))))
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+1
0
aleks68
03.08.2021 в 22:56
идиот это навсегда
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+2
0
avatar
ProstoFAN (Донецк)
03.08.2021 в 22:56
шубами расплачивается
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.08.2021 в 22:54
Местами космос, местами нервно! Но есть результат, есть очки! Спасибо за хорошее настроение!
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+4
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.08.2021 в 22:53
с победой!
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+4
-2
Mexxxxx (Просяная)
03.08.2021 в 22:53
Ничего не показали. Состав вышел, как вроде первый раз друг друга видят. Выставили кучу бразильцев, да все технари, ну и что. Играли вроде по принципу, как получится. Обыгрыши один в один, пасы как придется, ни одной обдуманной и четкой атаки, все на индивидуалке. Какая установка была от тренерского штаба вообще непонятно. Любая другая команда не такого низкого уровня как Генк может создать серьезные проблемы Шахтеру.
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+2
-1


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