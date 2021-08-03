Генк - Шахтер 1:2. Победа есть - вопросы остаются

Ничего не показали. Состав вышел, как вроде первый раз друг друга видят. Выставили кучу бразильцев, да все технари, ну и что. Играли вроде по принципу, как получится. Обыгрыши один в один, пасы как придется, ни одной обдуманной и четкой атаки, все на индивидуалке. Какая установка была от тренерского штаба вообще непонятно. Любая другая команда не такого низкого уровня как Генк может создать серьезные проблемы Шахтеру.