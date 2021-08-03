Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. 3-й квалификационный раунд. Мальме шокирует Джеррарда и другие матчи (обновляется)
Первые поединки; ответные - через неделю
Фото: twitter.com/RangersFC/ автор неизвестен
Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 20 команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.
Победители выйдут в плей-офф отбора Лиги чемпионов, а вот с проигравшими сложнее. Клубы, идущие по пути чемпионов, опустятся в плей-офф квалификации Лиги Европы, а вот выбывшие с пути представителей лиг (там "Шахтер", "Монако", "Генк", "Спарта", "Спартак" и "Бенфика") - напрямую в группу ЛЕ.
Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня.
3.08.2021
"Мальме" - "Рейнджерс" - 2:1
Голы: Рикс, 47, Бирманчевич, 49 - Дэвис, 90+5
Плохая игра команды Стивена Джеррарда. Шотландцы активнее начали поединок, но по итогу ушли с поля почти без моментов. Зато у своих ворот гости наварили порядочно.
В первом тайме игра была более-менее равной. Все решили три минуты на старте второй половины. Сперва защитники "Рейнджеров" упустили в штрафной опытного Рикса, и датчанин с лета вогнал мяч в сетку. А уже в следующей атаке махнул мимо мяча Коннор Голдсон - и Бирминчевич хладнокровно реализовал выход на ворота.
После этого "Мальме" отдал мяч гостям, но у тех вообще ничего не получилось. От полного провала гостей спас дальний удар 36-летнего Стивена Дэвиса на последней минуте компенсированного времени.
Ответный матч будет сыгран на "Айброксе" 10 августа.
"Спарта" - "Монако" - 0:2
Голы: Чуамени, 37, Фолланд, 59
Отчет о матче потенциальных соперников "Шахтера" в плей-офф квалификации ЛЧ читайте здесь.
"Клуж" - "Янг Бойз" -
Начало в 21:00
ПСВ - "Митьюлланд" -
Начало в 21:00
"Генк" - "Шахтер" -
Начало в 21:00
"Олимпиакос" - "Лудогорец" -
Начало в 22:00
"Црвена Звезда" - "Шериф" -
Начало в 22:00
Популярное сейчас
- Генк - Шахтер: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
- Беленюк разгромил хорвата и вышел в финал Олимпиады!
- Поймали в ночном клубе. Стала известна причина ухода Сикорского из ФК Перемога
- Потенциальный соперник Шахтёра. Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф ЛЧ
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО