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ЛЧ. 3-й квалификационный раунд. Мальме шокирует Джеррарда и другие матчи (обновляется)

Лига Чемпионов
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Первые поединки; ответные - через неделю

ЛЧ. 3-й квалификационный раунд. Мальме шокирует Джеррарда и другие матчи (обновляется)

Фото: twitter.com/RangersFC/ автор неизвестен

Новина українською

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 20 команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители выйдут в плей-офф отбора Лиги чемпионов, а вот с проигравшими сложнее. Клубы, идущие по пути чемпионов, опустятся в плей-офф квалификации Лиги Европы, а вот выбывшие с пути представителей лиг (там "Шахтер", "Монако", "Генк", "Спарта", "Спартак" и "Бенфика") - напрямую в группу ЛЕ.

Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня.

3.08.2021

"Мальме" - "Рейнджерс" - 2:1

Голы: Рикс, 47, Бирманчевич, 49 - Дэвис, 90+5

Плохая игра команды Стивена Джеррарда. Шотландцы активнее начали поединок, но по итогу ушли с поля почти без моментов. Зато у своих ворот гости наварили порядочно.

В первом тайме игра была более-менее равной. Все решили три минуты на старте второй половины. Сперва защитники "Рейнджеров" упустили в штрафной опытного Рикса, и датчанин с лета вогнал мяч в сетку. А уже в следующей атаке махнул мимо мяча Коннор Голдсон - и Бирминчевич хладнокровно реализовал выход на ворота.

После этого "Мальме" отдал мяч гостям, но у тех вообще ничего не получилось. От полного провала гостей спас дальний удар 36-летнего Стивена Дэвиса на последней минуте компенсированного времени.

Ответный матч будет сыгран на "Айброксе" 10 августа.

"Спарта" - "Монако" - 0:2

Голы: Чуамени, 37, Фолланд, 59

Отчет о матче потенциальных соперников "Шахтера" в плей-офф квалификации ЛЧ читайте здесь.

"Клуж" - "Янг Бойз" -

Начало в 21:00

ПСВ - "Митьюлланд" -

Начало в 21:00

"Генк" - "Шахтер" -

Начало в 21:00

"Олимпиакос" - "Лудогорец" -

Начало в 22:00

"Црвена Звезда" - "Шериф" -

Начало в 22:00

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В статье: Мальме Рейнджерс (Глазго)
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