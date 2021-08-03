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Генк - Шахтер 1:2. Обзор матча и видео голов (обновляется)
Генк - Шахтер ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 03.08.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - ФК Шахтер / Автор - неизвестен
"Шахтер" начал свой путь в новом еврокубковом сезоне с выездного матча квалификации Лиги чемпионов против "Генка". Не все складывалось просто. Вице-чемпион Украины владел преимуществом в первом тайме, но пропустил от факторного нападающего бельгийцев.
Сравнять удалось в середине второго тайма, когда Педриньо заработал, а Тете реализовал пенальти. А уже в конце матча "Шахтер" вышел вперед, когда сработала бразильская комбинация с участием футболистов, вышедших на замену. Так и закончили. Через неделю состоится еще одна игра.
"Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина) 1:2
Голы: Онуачу 39 - Тете (пен.) 63, Патрик 81
Гол Онуачу
Обзор первого тайма
Гол Тете
Гол Патрика
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