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Генк - Шахтер 1:2. Обзор матча и видео голов (обновляется)

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Генк - Шахтер ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 03.08.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Генк - Шахтер 1:2. Обзор матча и видео голов (обновляется)

Фото - ФК Шахтер / Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" начал свой путь в новом еврокубковом сезоне с выездного матча квалификации Лиги чемпионов против "Генка". Не все складывалось просто. Вице-чемпион Украины владел преимуществом в первом тайме, но пропустил от факторного нападающего бельгийцев.

Сравнять удалось в середине второго тайма, когда Педриньо заработал, а Тете реализовал пенальти. А уже в конце матча "Шахтер" вышел вперед, когда сработала бразильская комбинация с участием футболистов, вышедших на замену. Так и закончили. Через неделю состоится еще одна игра.

"Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина) 1:2
Голы: Онуачу 39 - Тете (пен.) 63, Патрик 81

Гол Онуачу

Обзор первого тайма

Гол Тете

Гол Патрика

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк
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Комментарии (8)
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Рівнянин (Рівне)
03.08.2021 в 22:57
Марлос-півкоманди.Піде він-нікому буде грати.Один дир-дир.
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0
0
avatar
shat (киев)
03.08.2021 в 22:40
Те те разочировывает , ноль прогресса за всё время , отбывает номер
Ответить
+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
03.08.2021 в 22:40
"Доброжелатели"? Давитесь желчью, болезные
Ответить
+3
-1
Fishing 555 (Rivne)
03.08.2021 в 22:27
Суддя пожалів джережабліна і дав пеналь.
Ответить
+1
-4
Джин Тоник (R)
03.08.2021 в 22:26
Еще и Матвиенко поменяли))))))Давай Гент дави их!
Ответить
+1
-7
ZNAK_VOPROSA
03.08.2021 в 22:34
Дави свои прыщи, дырявый
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+3
-2
Djon (Киев)
03.08.2021 в 22:13
Добре!
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0
-2
Fishing 555 (Rivne)
03.08.2021 в 22:12
Один уже є!
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+1
-2


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