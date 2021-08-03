Лига Чемпионов
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Шахтер отыгрывается. Тете забивает с пенальти.
Всё с начала
Фото: Shakhtar.com / Автор: неизвестен
"Шахтёр" отыгрывается в матче с "Генком" в гостях.
1:1 – всё с начала. Тете уверенно реализует 11-метровый.
Ответный матч "Шахтер" сыграет 10 августа в Киеве. Напомним, что с этого года правило выездного гола в Лиге Чемпионов не действует.
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Комментарии (5)
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аалекс ( Крым)
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