Шахтер отыгрывается. Тете забивает с пенальти.

"Шахтёр" отыгрывается в матче с "Генком" в гостях.

1:1 – всё с начала. Тете уверенно реализует 11-метровый.

Ответный матч "Шахтер" сыграет 10 августа в Киеве. Напомним, что с этого года правило выездного гола в Лиге Чемпионов не действует.