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Шахтер отыгрывается. Тете забивает с пенальти.

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Всё с начала

Шахтер отыгрывается. Тете забивает с пенальти.

Фото: Shakhtar.com / Автор: неизвестен

Новина українською

"Шахтёр" отыгрывается в матче с "Генком" в гостях.

1:1 – всё с начала. Тете уверенно реализует 11-метровый.

Ответный матч "Шахтер" сыграет 10 августа в Киеве. Напомним, что с этого года правило выездного гола в Лиге Чемпионов не действует.

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк Тете
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Комментарии (5)
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аалекс ( Крым)
03.08.2021 в 22:44
Ни чего себе- уверенно реализует, уверенностью там и не пахло. Подфартило.
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.08.2021 в 22:25
Не було там пенальті, явний лівак
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+1
-4
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
03.08.2021 в 22:40
Дырявый, не скули, уже 1-2!!!
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+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
03.08.2021 в 22:42
Был. Просто ты слепой мyлaк
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+3
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
03.08.2021 в 22:24
Дырявые в печали :)
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+1
-3


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