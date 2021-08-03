Шахтёр выходит вперед! Шикарный пас Марлоса

Алан Патрик оказывается первым на мяче на дальней штанге после скидки Исмаили. Шикарный предголевой пас вырезал Марлос.

1:2 – Шахтёр выходит вперед за 10 минут до конца матча.

Ответный матч "Шахтер" сыграет 10 августа в Киеве. Напомним, что с этого года правило выездного гола в Лиге Чемпионов не действует.