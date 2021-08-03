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Сергей Шебек: Целенаправленный удар локтем в лицо от Марлона. С 66-й минуты Шахтер должен был играть в меньшинстве

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Генк - Шахтер 1:2. Судейский анализ матча Лиги чемпионов

Сергей Шебек: Целенаправленный удар локтем в лицо от Марлона. С 66-й минуты Шахтер должен был играть в меньшинстве

Фото - ФК Шахтер / Автор - неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек заметил, что в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" должен был оставаться в меньшинстве в начале второго тайма. Эксперт обосновал, почему Марлон заслуживал прямую красную карточку.

- У арбитра в этом матче было два непростых момента, где нужно было четко разобраться. В первом из них грек Анастасиас Сидиропулос сработал четко, зафиксировав фол против Педриньо в штрафной. Почему это был сложный момент? Ибо в динамике трудно было понять, Педриньо ли сначала пробросил себе мяч, а защитник сыграл ему в ногу, или, наоборот, защитник сыграл в мяч, после чего на ногу оппонента наткнулся игрок "Шахтера", - говорит Сергей Александрович. - Справедливый одиннадцатиметровый удар.

- А вот на 66-й минуте рефери принял непонятное решение. Марлон сыграл против Ито откровенно грубо и неоправданно. Это была не случайная отмашка, а целенаправленный удар локтем в лицо. Удивительно, что судья проявил либерализм в отношении игрока "Шахтера" и показал ему желтую карточку вместо справедливой прямой красной. С 66-й минуты "горняки" должны были играть в меньшинстве.

Здесь еще отмечу плохую работу бригады арбитров, - продолжает Шебек. - Возможно, арбитр в поле со спины четко не видел эпизод, но ассистент должен был все четко разобрать. Видел ситуацию и четвертый арбитр. Справедливо к нему апеллировал 33-й номер "Генка" (Джон Лукуми), но услышан не был.

Был еще момент, когда Дентиньо перед своей штрафной снес соперника, а рефери на это не отреагировал. Хотя мог быть опасный штрафной для "Генка". Считаю, что бригада сработала непрофессионально, - сказал судейский эксперт.

"Шахтер", отметим, победил "Генк" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:1. Через неделю состоится ответный поединок.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (3)
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djeff2015 (Запорожье)
04.08.2021 в 00:32
чистая красная. Марлон тупое недоразумение. в центре поле так откровенно грубо играть. за какие качества отвалили столько бабла за него?????
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
03.08.2021 в 23:37
горчичник там точно был, красная - перебор. Марлон еще стоял хихикал и руками разводил, алень
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+4
-1
Димитър из Софии (София)
04.08.2021 в 00:00
не, когда так в лицо не случайно залетает рука/локоть это красная. Причем, это уже давно такие правила.
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+2
-1


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