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Тете: Ставить точку в противостоянии еще рано

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Итоги матча от полузащитника Шахтера

Тете: Ставить точку в противостоянии еще рано

Фото - ФК Шахтер / Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тете прокомментировал волевую победу над "Генком" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (2:1), рассказал, почему пошел бить пенальти и как Роберто Де Дзерби в перерыве мотивировал команду

– Счастливы и довольны результатом. Была сложная игра, в которой «Шахтер» показал себя достойно. Благодаря контролю мяча и созданным моментам мы сумели добиться победы.

– Почему именно ты решил бить пенальти, заработанный Педриньо?

– Мистер принимает решение, кто будет бить пенальти. Я счастлив, что смог помочь команде в сложный момент, забил мяч, мы отыгрались, а затем вырвали победу. Однако мы отдаем себе отчет, что ставить точку в противостоянии еще рано, ведь нас ждет ответный поединок. Но эту игру уже стоит забыть и следует настраиваться на следующую. Теперь все мысли – о ближайшей встрече с «Александрией» в чемпионате Украины.

– Что не получалось в первом тайме?

– Создали много моментов, но, к сожалению, не удалось их конвертировать в забитый гол. Во втором тайме мы подкорректировали детали, смогли изменить счет в свою пользу и покинуть поле победителями.

– Что тренер говорил в перерыве, как настраивал?

– Мистер отлично мотивирует нас. И мы понимали, и тренер подтвердил, что мы провели хороший первый тайм, но при этом он скорректировал некоторые вещи. В итоге добились победы – это самое важное.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
ФК Шахтер

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