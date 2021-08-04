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Де Дзерби: Я очень рад результату, но впереди еще 90 минут на нашем поле
Специалист оценил игру своих подопечных в матче против "Генка"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над "Генком" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (2:1).
– Майкон в некоторых случаях подсказывал партнерам по позициям. Игрокам пока не хватает взаимопонимания или просто у Майкона теперь будет такая роль?
– Майкон – мастер. Я думаю, что футболисты поняли, как играть. А у Майкона, основываясь на том, что он показал, понимание выше среднего.
– Чем обусловлен выход Матвиенко слева в обороне? Вы хотели увидеть Витао в борьбе с высоким форвардом "Генка" или не были довольны кандидатурами Исмаили и Корниенко?
– На поле есть соперник. Я хотел, чтобы с нападающим "Генка" играл Витао, который выше. И чтобы Матвиенко в качестве латераля, крайнего защитника, действовал против Ито, несомненно, сильного футболиста. И это не снижало наш уровень. Оба провели очень хороший, качественный матч.
– Победный гол Алан Патрик забил с передачи Исмаили, но все-таки хотелось бы отметить гениальный пас Марлоса. Выход Марлоса на замену – спланированная до матча акция или вы хотели изменить игру по ее ходу?
– Я знаю, что у меня очень сильная команда. Конечно, когда мы играем, все зависит и от соперника. Но, находясь на скамье, глядя вправо или влево, я уверен, что у меня много сильных футболистов, которые могут выйти на поле и играть точно так же хорошо.
– Это заслуженная победа? Что думаете о втором матче – он будет легче первого?
– Я очень рад результату, но вопрос о выходе в следующий раунд открыт. Впереди еще 90 минут на нашем поле. Тренировать таких футболистов для меня большая честь, потому что они играют так, как я прошу.
– Вы сказали, что "Генк" – очень сильная команда. Можете объяснить, почему вы так считаете?
– Потому что у "Генка" есть такие сильные футболисты, как Ито, Бонгонда и другие. Я обычно не дарю комплиментов, потому, когда об этом говорю, то очень честен. У нас впереди еще матч дома. Если получится квалифицироваться в следующий раунд, это будет значить, что мы заслужили.
– В перерыве вы заменили Соломона на Алана Патрика. У Манора повреждение? Насколько оно серьезно?
– В ближайшие дни посмотрим, как Соломон себя чувствует. Конечно, я очень волнуюсь, потому что он – сильный футболист. Но на этой позиции есть тоже сильный футболист Мудрик – молодой игрок, равно как и Конопля, как и Судаков, и мы должны побыстрее улучшить их уровень", — сказал Де Дзерби.
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