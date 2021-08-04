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Патрик: Мы должны провести еще один хороший матч, чтобы пройти дальше в Лиге чемпионов
Хавбек высказался о победе над "Генком"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик поделился эмоциями после победы над "Генком" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (2:1).
"Всегда круто забивать, приятно помогать команде. Сегодня мне удалось забить в ворота соперника. Всей команде удалось показать достойный футбол. Конечно, это лишь первый шаг к нашей цели, еще есть ответный поединок в Киеве. Мы должны быть на 100% сконцентрированными, чтобы провести еще один хороший матч дома и пройти дальше. Но первый шаг уже проложен.
Мы должны оставаться внимательными, вне зависимости от того, находится ли кто-то из нас непосредственно на поле или ожидает на скамейке запасных. Мой гол – это был отработанный эпизод. Наше взаимопонимание друг с другом помогло забить гол. Я понимал, что нужно бежать на дальнюю штангу. Это важный гол, важная победа. Я думаю, все игроки провели хороший матч и помогли команде.
Мы создавали моменты. Было видно, что обе команды изучали друг друга, знали, чего ожидать. Пропустив первый мяч, наша команда не опустила руки и продолжала контролировать игру. Мы сравняли счет, вернулись в игру, это было важно психологически, а потом смогли забить и второй мяч. Поэтому могу команду поздравить", - сказал Патрик.
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