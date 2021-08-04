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Вернидуб: Счет 1:1 еще не дает ответа на вопрос, кто пройдет дальше

Лига Чемпионов
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Специалист высказался о ничьей против "Црвены Звезды"

Вернидуб: Счет 1:1 еще не дает ответа на вопрос, кто пройдет дальше

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал ничью против "Црвены Звезды" (1:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

- Я не думаю, что "Црвена Звезда" плохо сыграла. Может быть это связанно с тем, что мы тоже готовились к этой игре, правильно это сделали. Перекрыли зоны, откуда шла опасность. Мы знали, что здесь тяжело играть, пусть поддержка трибун. Счет 1:1 еще не дает ответить на вопрос, кто пройдет дальше. Нам нужно серьезно готовиться к ответному матчу. Так же, как и нашему сопернику. На данный момент шансы 50 на 50.

- Почему сегодня не играл Луваннор?

- Появилась проблема, поэтому его даже не было в заявке. Для нас это большая проблема, он у нас является лидером. Но я благодарен тем ребятам, кто вышел, тому же Янсане. Он сыграл хорошо. Надеюсь, что Луваннор будет играть в Тирасполе.

- Красная карточка повлияла на игру команды?

- Сегодня была красная карточка у "Црвены Звезды". Я думаю, что если бы нашего игрока удалили, то это, также, повлияло бы на игру, так как команда осталась бы в меньшинстве. Поэтому я и сделал две замены, когда мои футболисты получили желтые карточки. Не было смысла рисковать, и я сделал эти замены", - сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Црвена Звезда (Белград)
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Источник:
ФК Шериф

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