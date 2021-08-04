Фаер-шоу и биты. Фанаты загребского Динамо устроили масштабную потасовку с ультрас Легии

Ультрас загребского "Динамо" атаковали фанатов варшавской "Легии" на улицах столицы Хорватии перед поединком 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, об этом сообщает 24sata.

Хорватские фанаты напали на поляков в районе под названием Дубрава. Почти сотня польских фанатов сама ожидала, пока ультрас Bad Blue Boys кинут им вызов. Парни были вооружены битами, также они активно использовали пиротехнику.

Напомним, матч между хорватами и поляками состоится сегодня, 4 августа. В предыдущем раунде "Динамо" прошло "Омонию", "Легия" одолела "Флору".