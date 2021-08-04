Наставник Генка: Шахтер не победил, мы провалились сами

Главный тренер "Генка" Джон ван ден Бром прокомментировал поражение от "Шахтера" (1:2) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

"На протяжении долгого времени демонстрировали, что мы по меньшей мере равны. Мы получили желаемое преимущество в счете и знали, что у "Шахтера" хорошие игроки. Они показали это, но не победили. Мы провалились сами.

Они нуждались в пенальти, а мы спали во время второго гола. Таковы законы международного футбола, и я сказал это команде.

У нас до сих пор есть шанс наверстать упущенное. Это будет сложно, но я вижу много вещей, с которыми мы можем двигаться дальше. Сейчас шансы меньше, чем 50 на 50, да, хотя счет 1-1 выглядел более подходящим", – приводит слова ван ден Брома voetbalprimeur.