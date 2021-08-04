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Наставник Генка: Шахтер не победил, мы провалились сами

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Дончане одолели бельгийцев со счетом 2:1

Наставник Генка: Шахтер не победил, мы провалились сами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Генка" Джон ван ден Бром прокомментировал поражение от "Шахтера" (1:2) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

"На протяжении долгого времени демонстрировали, что мы по меньшей мере равны. Мы получили желаемое преимущество в счете и знали, что у "Шахтера" хорошие игроки. Они показали это, но не победили. Мы провалились сами.

Они нуждались в пенальти, а мы спали во время второго гола. Таковы законы международного футбола, и я сказал это команде.

У нас до сих пор есть шанс наверстать упущенное. Это будет сложно, но я вижу много вещей, с которыми мы можем двигаться дальше. Сейчас шансы меньше, чем 50 на 50, да, хотя счет 1-1 выглядел более подходящим", – приводит слова ван ден Брома voetbalprimeur.

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В статье: Джон ван ден Бром Шахтер (Донецк) Генк
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Источник:
voetbalprimeur

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Комментарии (10)
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UMK@ (Запорожье)
04.08.2021 в 12:07
Де Дзербі тактично треба готуватися до гри шільніше! Не готові до навісів від Генка.
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0
0
avatar
2.dc (Николаев)
04.08.2021 в 11:24
Стараниями переводчиков текст выглядит очень читабельно: "... мы спали во время второго гола. Таковы законы международного футбола ..." Ну чего уж теперь, вы спали во время второго гола, мы - первого, здесь ничья как-бы ... )))
Ответить
0
0
Димитър из Софии (София)
04.08.2021 в 11:06
Он прав.
Ответить
+1
-1
Broterhood
04.08.2021 в 10:27
Что ж они вечно такие противные в послематчевых комментариях? Нет что бы признать что проиграли, будем готовится к ответной игре.
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+2
-4
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
04.08.2021 в 10:42
програли по рахунку, а не по грі
Ответить
+2
-4
aleks68
04.08.2021 в 10:58
полегчало?ной дальше
+1
-2
Глюк Львів (Лемберг)
04.08.2021 в 10:25
Вітя? Леоненко? Ти?
Ответить
+2
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
04.08.2021 в 10:23
Дійсно
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+1
-2
aleks68
04.08.2021 в 10:57
идиот это с рождения
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0
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
04.08.2021 в 11:13
Самокритика?
+2
0


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