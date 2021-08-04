Капитан Генка - о поражении от Шахтера: Мы пропустили с очень глупого пенальти

Полузащитник и капитан "Генка" Брайан Хейнен прокомментировал поражение от "Шахтера" (1:2) в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

"Мы пропустили с очень глупого пенальти, ведь их игрок двигался в противоположную сторону от ворот. К сожалению, иногда такое случается. Еще более обидно, что наш голкипер едва не отразил этот удар.

Мы мало что дали создать сопернику, но должны были лучше распоряжаться мячом, ведь "Шахтер" давал нам немало пространства. Надо было его использовать лучше. Если мы будем реализовывать наши контратаки в ответном матче, то все еще возможно. Я верю в успех "Генка". Безусловно, у нас еще будет шанс.

Мы продемонстрировали, что имеем возможность пройти "Шахтер". Поедем в Украину с уверенностью в собственных силах", –приводит слова Хейнена Sporza.be.