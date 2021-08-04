Тренер Генка: Будет непросто в Киеве не только нам, но и Шахтеру

Главный тренер "Генка" Джон ван ден Бром прокомментировал поражение от "Шахтера" (1:2) в квалификации Лиги чемпионов.

– Джон, уровень "Шахтера" очень высок, но в конце концов это похоже на предыдущие матчи "Генка" в бельгийском чемпионате – ваша команда была менее эффективной.

– Да, такая повторяющаяся история – только что как раз сказал об этом ребятам. Мы провели очень хорошую игру, сделали все. С этой точки зрения мне не в чем упрекнуть мою команду. Считаю, каждый проделал хорошую работу тактически и технически, выполняя все установки на поединок. Знали, что играем с очень хорошей командой, которая отлично владеет мячом. У нас хорошо получалось предотвращать попытки "Шахтера" обострять игру.

В моменты, когда это было возможно, нам удавалось перехватывать инициативу, доставлять проблемы "Шахтеру". Мы забили отличный гол и повели 1:0 после хорошей атаки и подачи, которую завершил Пол. Это то, к чему мы стремились: открыть счет и сделать игру более открытой. В то же время у нас не было особых проблем с защитой. Очень жаль, что случился пенальти, после чего счет стал 1:1. Что касается 1:2, конечно, есть место для дискуссии, должны или не должны они выбивать мяч. Они не сделали этого. Нам нужно было предвидеть, что они не выбьют мяч. И все-таки мы не должны так защищаться в своей площадке. Это то, о чем я сказал команде.

Жаль, что эта ситуация случилась с Даниэлем и Джоном, ведь они только вернулись в состав и в целом провели хороший матч. "Шахтер" сыграл в том моменте очень остро и тонко – это то, что нас убило. С другой стороны, я очень горд за свою команду и за то, что мы показали на поле. У нас по-прежнему остаются шансы. На следующей неделе будет непросто, но не только нам, а и "Шахтеру". Мы показали, что у нас есть отличные качества при владении мячом. Мы тоже можем быть опасны, создавать моменты, и наша задача – делать все в том же ключе через неделю.

– Это был непростой матч, вы использовали много замен. Будете ли повторять то же самое на следующей неделе и задействовать еще большую группу футболистов?

– Да, это то, что я всегда говорю. У всех игроков, которые находятся в команде, есть шанс быть в стартовом составе. В субботу встречаемся на выезде с "Кортрейком", будет непростой матч, особенно учитывая результаты соперника в первых турах чемпионата. Но это будет другой поединок. Естественно, мы станем задумываться и об ответной игре с "Шахтером". Как я сказал, несмотря на то, что мы уступили, все равно есть шанс. У нас достаточно игроков, и это хорошо, так как мы можем давать им возможность проявить себя.

– То, что произошло с Лукуми и Муньосом, это цена ошибки, которую нужно заплатить, поскольку ребята никогда не играли на таком уровне?

– Мне кажется, Лукуми уже играл на таком уровне даже здесь, в Лиге чемпионов. Очень важно, что мы показали, что можем соответствовать уровню "Шахтера" и навязывать сопернику борьбу. Но в итоге мы были наказаны за какие-то маленькие личные ошибки. Хотя к ним приводит цепочка событий: теряется мяч, принимается решение продолжать игру.

Опять же, это не исключает того, что мы сами должны действовать лучше в своей штрафной площадке. С этим испытанием мы не справились. Но я не могу винить двух ребят, потому что они действовали отлично и привнесли много полезных элементов в нашу игру. Просто очень жаль, что так случилось, мы пропустили гол и в итоге проиграли, однако это не более чем эпизод.

– Если бы у вас была возможность подписать одного игрока "Шахтера" перед ответной встречей, кто бы это был и почему?

– Я смотрю только на своих игроков. Я доволен нашим составом. У меня очень хорошие футболисты, у "Шахтера" – тоже", - подытожил наставник "Генка".