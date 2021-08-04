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Де Дзерби нужно отказаться от конспектов Пепа – хотя бы на старте. Аудиомнение #107
Короткие итоги дуэли в Бельгии
FCSD
Обсуждаем первый поединок между бельгийским "Генком" и донецким "Шахтером". Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Facebook, Castbox – подписывайтесь.
Пока не видно, что "Шахтер" усилился или как-то поменялся – ничего страшного в этом нет. Страшно то, что желание сделать все в стиле Гвардиолы играет с "горняками" злую шутку. Медлительность Марлона на мяче как потенциальный козырь, трансформация лидеров в джокеров, дилеммы Де Дзерби и что делать с "Монако" – в общем, открываем второй сезон подкаста, еще больше мыслей внутри выпуска.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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