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Де Дзерби нужно отказаться от конспектов Пепа – хотя бы на старте. Аудиомнение #107

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Короткие итоги дуэли в Бельгии

Де Дзерби нужно отказаться от конспектов Пепа – хотя бы на старте. Аудиомнение #107

FCSD

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем первый поединок между бельгийским "Генком" и донецким "Шахтером". Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Facebook, Castbox подписывайтесь.

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Пока не видно, что "Шахтер" усилился или как-то поменялся – ничего страшного в этом нет. Страшно то, что желание сделать все в стиле Гвардиолы играет с "горняками" злую шутку. Медлительность Марлона на мяче как потенциальный козырь, трансформация лидеров в джокеров, дилеммы Де Дзерби и что делать с "Монако" – в общем, открываем второй сезон подкаста, еще больше мыслей внутри выпуска.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Марлос Алан Патрик Лига чемпионов Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Исмаили Генк Роберто Де Дзерби Марлон Педриньо Тете Подкаст Аудиомнение Аудио Подкасты UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Болельщик39 (Харьков)
04.08.2021 в 22:32
Неужели кто-то слушает аудио? Это же ужасно неудобно. Статью, например, можно пробежать глазами по диагонали, останавливаясь на ключевых моментах, с аудио так не получится.
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