Фарт не выдал - судья не съел. Акценты зрителя на игре Генка с Шахтером

Сразу признаюсь честно: по отношению к "Шахтеру" де Дзерби я предвзят. Поэтому то, что здесь будет сказано, возможно, и следует делить на авторский субъективизм. То есть, не исключено, что я подхожу к команде с завышенными требованиями. С другой стороны, насколько понимаю, именно этого тренера брали для решения насущных задач здесь и сейчас.

Не отношу себя к болельщикам "Шахтера" (как, впрочем, и "Динамо"). Желаю успеха обоим клубам в Европе, где они представляют нашу страну, и рад потере любого очка каждым из них в чемпионате, где они изначально находятся не в равных условиях с остальными. Но были исключения – периоды, когда я симпатизировал командам конкретных тренеров.

В "Динамо" в последний раз это было, пожалуй, еще при Семине. В "Шахтере" мне нравилось то, что делал Каштру. Даже несмотря на "Боруссию". Разумеется, до этого года. Тому, что происходило с командой (и, по ощущениям, в клубе) после зимней паузы трудно было найти логическое объяснение, кроме откровенно конспирологических измышлений.

Но ладно, проехали. Есть новый тренер, и он строит новую команду с новой игрой. Не собираюсь его критиковать: я вообще стараюсь не лезть в тренерскую работу. Но, говоря о команде, с "Ингульцом" я увидел мрак в реализации и расслабуху в концовке, "Львов" удалось обломать лишь в последней четверти матча, а с "Генком", на мой взгляд, сопутствовала удача.

Три системообразующих случая. Но, естественно, никаких скоропалительных выводов. Однако, если я ожидал, что на европейском уровне туман над командой хоть немного разойдется, то явно поспешил. Пока мы имеем все тот же нависший знак вопроса. Команда выигрывает, но нет чувства уверенности в ней.

Важно: у всех этих соперников выигрывать она обязана. Пусть даже у "Генка" - по сумме двух игр. В рейтинге УЕФА соперник "Шахтера" находится на 64 места ниже. Перед встречей его представители акцентировали на разнице в финансовых возможностях клубов. С другой стороны, вице-чемпиону Украины противостоял вице-чемпион Бельгии. Хороший повод для сравнения.

Три украинца и одиннадцать бразильцев из шестнадцати игроков "Шахтера", принявших участие в матче? Таковы, к сожалению, реалии современного футбола. Еще лет с двадцать назад, помнится, на родине футбола в составе "Челси" на игру выходил один англичанин. Но вот по количеству именно бразильцев в составе, возможно, пора и претендовать на Книгу Гиннеса.

Плохо ли это? Как по мне, лучше команда из бразильцев, чем интернационал с миру по нитке на базе условной Восточной Европы. Главное, чтобы костюмчик сидел – чтобы игра была и результат приносила. Для сборной плохо? А кто вам сказал, что она непременно должна базироваться на игроках "Шахтера"? Почему не "Динамо", или почему бы ей не быть воистину сборной?

Но это отдельная тема, а вчера мы садились перед экранами, будучи заинтригованными. Добавили загадочности появление Витао в центре обороны и дуэт Майкона с Антонио в центре поля. На ключевые позиции были брошены те, кто ранее, по большому счету, скорее основным не считался.

Игра получилась средней степени зрелищности, с классическим упором на второй тайм. Как водится, первые полтайма команды скорее раскачивались и присматривались друг к другу.

До перерыва никто на свой гол не "наиграл", но "Генку" удалось использовать первый же голевой шанс. Когда "Шахтер" сравнял счет в середине второго тайма, он уже по игре был достоин этого забитого мяча. Кульминацией стала 81-я минута, когда гости вырвали победу. После этого футбол, по сути, закончился.

Закономерна ли победа команды де Дзерби? Если брать общее количество опасных моментов у ворот, то выходит, что да. Если же учитывать лишь явно голевые, то здесь у нас с "Генком" равенство: мы, кроме голов, можем вспомнить лишь сэйв Ван де Вордта после удара Педриньо на 25-й минуте (при 0:0); Трубин же спасал дважды: после ударов Онуачу (при 0:1) и Ито (при 1:1).

Наверное, все же, стоит признать более закономерным исходом встречи ничью 1:1. Теоретически, для нас могло быть и хуже, но во многом на результате сказались два судейских решения в течение буквально нескольких минут. Сначала грек Сидиропулос назначил пенальти в ворота "Генка", а три минуты спустя Марлон получил достаточно спорное предупреждение.

К 11-метровому особых вопросов нет. Мой судейский консультант назвал его однозначным, несмотря на яростные протесты хозяев поля. Но, если можно так выразиться, этот фол был необязательным, в известной мере его "нашел" Педриньо, и "Шахтеру" с ним где-то немного повезло.

Комментарий капитана "Генка": "Мы пропустили с очень глупого пенальти, ведь их игрок двигался в противоположную сторону от ворот. К сожалению, иногда такое случается. Еще более обидно, что наш голкипер едва не отразил этот удар".

Что же касается Марлона, то, по мнению моего приятеля-арбитра Юстаса: "Грек его простил. 70 на 30 – красная".

А это уже форменное везение, хотя, следует признать, напрямую госпожа Удача в игру не лезла – только через посредника в судейской форме. Сказалось отсутствие ВАРа. И вместо того, чтобы доигрывать последние полчаса в меньшинстве, со всеми возможными вытекающими, нам удалось еще и забить победный мяч.

Примечательно, что его соорудили на троих вышедшие на замену "олдермены" "Шахтера": Марлос, Исмаили и Патрик. И тут уже понимай, как хочешь: то ли умница де Дзерби столь удачно спланировал такое ключевое усиление, то ли убранные из основы "старички" вытащили для него игру на багаже имени Каштру (а при желании можно копнуть еще глубже – и до него).

Тем не менее, лично мне больше других по ходу матча запомнился Тете. Чье место в "старте" сегодня достаточно зыбко, кто не был успешен в двух эпизодах с разницей в сорок минут, и кто забил пенальти, на который сумел среагировать вратарь. Благо сила удара была в порядке. Но вот запомнился, и все тут. Причем сугубо методом исключения.

Если говорить о новичках по сумме впечатлений на старте сезона, то органичнее всех смотрится, как по мне, Траоре. Хотя в этом конкретном матче Педриньо ему вряд ли уступил. Марлон же, такое ощущение, еще не адаптировался в команде и в чемпионате.

Особо выдающихся личностей в составе "Генка" этот поединок не высветил. Хотя и запомнились Ито и Онуачу, от которых жди беды. И вообще, нам следует помнить, что им достаточно выиграть в один мяч, чтобы потом рубиться в овертайме. А оборона "Шахтера" отнюдь не выглядит непроходимой. Как и атака – смертоносной. Да и стены будут лишь относительно родными.

Словом, пока нет никакой уверенности в том, что этот барьер будет взят. Особенно с оглядкой на то, что в Бельгии нам сопутствовало благоприятное развитие событий и стечение обстоятельств. Что ж, тем интереснее будет смотреть ответную игру. И вообще, говорят, что победителей не судят.