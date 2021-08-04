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Трубин: Шахтер пропустил незаслуженный гол
"Горняки" одержали волевую победу над бельгийцами
shakhtar.com
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин высказался о победе над "Генком" (2:1) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
"Считаю, что мы неплохо играли, контролировали ход матча. Произошел этот гол, считаю, не особо заслуженный.
Самое главное, что команда не сломалась, показала свой характер. Было очень много моментов – чуть реализации, и мы будем забивать больше. Тогда это будет спокойней", – сказал Трубин.
Напомним, ответная игра "Шахтер" - "Генк" состоится 10 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - в 20:30.
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