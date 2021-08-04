Трубин: Шахтер пропустил незаслуженный гол

Та це ж ти і сприяв великою мірою тому "незаслуженому" голу! Спочатку ти вибив м'яч на суперника, потім не вийшов на перехоплення навісу в межах воротарського, хоча між Онуачу і тобою не було гравців, які би заважали, а врешті-решт ти не зреагував на удар головою, коли м'яч летів повз тебе цілком в межах досяжності! Весь час, поки розвивалася атака суперника до самого голу ти простояв на лінії воріт статистом, стороннім спостерігачем. А якби ти хоча би в одному кроці зіграв так, як треба, то і голу не було би. Тому так, гол дійсно необов'язковий, втім я чомусь від тебе не чую нічого про дотичність воротаря до пропущеного голу.