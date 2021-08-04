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Трубин: Шахтер пропустил незаслуженный гол

Лига Чемпионов
(1 голосов)

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Трубин: Шахтер пропустил незаслуженный гол

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин высказался о победе над "Генком" (2:1) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

"Считаю, что мы неплохо играли, контролировали ход матча. Произошел этот гол, считаю, не особо заслуженный.

Самое главное, что команда не сломалась, показала свой характер. Было очень много моментов – чуть реализации, и мы будем забивать больше. Тогда это будет спокойней", – сказал Трубин.

Напомним, ответная игра "Шахтер" - "Генк" состоится 10 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - в 20:30.

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк Анатолий Трубин
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Источник:
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Комментарии (8)
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2.dc (Николаев)
04.08.2021 в 14:57
+1, молодец Трубин ... и вообще, при общей положительной разнице в счете - это даже никакой и не гол, а досадное недоразумение ... ;)
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+1
0
Fishing 555 (Rivne)
04.08.2021 в 14:52
Да ти шо? Як же так? Ух ти все шахта чогось пропускає незаслужене. Дубина ти Льолік.
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+2
-1
aleks68
04.08.2021 в 15:13
голову полечи затычка дырявая
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
04.08.2021 в 14:26
Дегенерат, ви взагалі повинні були програвати
Ответить
+3
-3
ZNAK_VOPROSA
04.08.2021 в 14:27
Дегенерат родил тебя
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+2
-3
aleks68
04.08.2021 в 14:42
недошенное чмо не гавкай
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+2
-1
Acsakal (Kharkov)
04.08.2021 в 14:06
Та це ж ти і сприяв великою мірою тому "незаслуженому" голу! Спочатку ти вибив м'яч на суперника, потім не вийшов на перехоплення навісу в межах воротарського, хоча між Онуачу і тобою не було гравців, які би заважали, а врешті-решт ти не зреагував на удар головою, коли м'яч летів повз тебе цілком в межах досяжності! Весь час, поки розвивалася атака суперника до самого голу ти простояв на лінії воріт статистом, стороннім спостерігачем. А якби ти хоча би в одному кроці зіграв так, як треба, то і голу не було би. Тому так, гол дійсно необов'язковий, втім я чомусь від тебе не чую нічого про дотичність воротаря до пропущеного голу.
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+7
0
romajan (Киев)
04.08.2021 в 13:43
Чем незаслуженный?
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+9
0


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