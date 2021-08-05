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Шахтёр – самая молодая команда в квалификации ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено
(3 голосов)

Обошли даже Селтик

Шахтёр – самая молодая команда в квалификации ЛЧ

Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Сайт “Шахтёра”, ссылаясь на данные Transfermarkt, заявил, что “Шахтёр” самая молодая команда, участвующая на данный момент в квалификации ЛЧ. Средний возраст команды составил 22,6 года.

Полный список выглядит следующим образом:

1. «Шахтер» (22,6 года)

2. «Селтик» (23,6 года)

3. «Буде-Глимт» (24,5 года)

4. «Генк» (24,5 года)

5. «Янг Бойз» (24,5 года)

Общий средний возраст команд, выступающих в квалификации Лиги Чемпионов, составил 27,3 года.

Напомним, что “Шахтёр” в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов обыграл бельгийский “Генк” со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 10 августа на НСК “Олимпийском” в Киеве.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (24)
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2.dc (Николаев)
05.08.2021 в 09:58
Молодцы, что самые молодые. Удачи в дальнейшем... однако же на сейчас, пока "Совет ветеранов" не подтянется, так и дела не делаются... ;)
Ответить
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.08.2021 в 09:41
Та ні, Шапітьор ще краще звучить ))
Ответить
+1
-1
Algrab (Костопiль)
05.08.2021 в 08:28
Все ж таки виправили...
Ответить
+1
-1
lir1205 (Запорожье)
05.08.2021 в 07:50
и где же здесь украинцы???
Ответить
+4
-5
Будєм разбіратся (Київ)
05.08.2021 в 01:53
Аж переключив на «язик» щоб насолодитись Шатром. Автор знатний троляка
Ответить
+7
-3
Lion Killer (Львів)
05.08.2021 в 00:47
Шатро так шатро :)
Ответить
+8
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 00:32
Цыганская команда "Шатёр" Все смугленькие...
Ответить
+8
-5
Mike7 (Рівне)
05.08.2021 в 00:29
Прочитав "Шатёр" і справді подумав, що якась молода команда з такою назвою з'явилася))
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+6
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
05.08.2021 в 00:28
Ну это неплохо есть перспектива .Еще бы тренера для огранки
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+4
-11
avatar
Next-R (Киев)
05.08.2021 в 07:27
А ось в окупованному Криму у вас немає ніякого перспективі, крім ржавої води та габліна.
Ответить
+8
-1
Algrab (Костопiль)
05.08.2021 в 08:27
Це точно...
+6
-1
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
05.08.2021 в 09:05
Пуйло и Гоблин вам для огранки, товарищи крысчане.
Ответить
+6
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 00:27
Хоть не Штёр и то хорошо.
Ответить
+3
-5
avatar
shat (киев)
05.08.2021 в 00:27
Шатёр ! Балаган одним словом ,
Ответить
+5
-6
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 00:26
Шатёр
Ответить
+7
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
05.08.2021 в 00:22
Теперь благодаря этому сайту у галимых кротов есть новое погоняло)))
Ответить
+9
-12
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.08.2021 в 07:26
Отсутствие мозга у тебя благодаря этому сайту?
Ответить
+5
-7
ZNAK_VOPROSA
05.08.2021 в 07:52
откуда там мозг. Там маргарин
+3
-4
avatar
Next-R (Киев)
05.08.2021 в 09:19
Саме так маргарін допомагає одному клоуну тримати в собі стільки людей: ZNAK_VOPROSA, олексін, счьотчік шансов, вадітель.
+1
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
05.08.2021 в 00:21
Шатёр
Ответить
+9
-6
Vetgame
05.08.2021 в 00:19
Тяжело видимо новости в 12 ночи клепать
Ответить
+1
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.08.2021 в 00:19
Типо палатка написали? Шатёр? Кто этим писакам платит?
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+5
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2021 в 08:56
днамо! )))
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0
-4
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Wreck (Киев)
05.08.2021 в 00:17
Шатёр
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+9
-3


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