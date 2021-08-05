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Шатёр – самая молодая команда в квалификации ЛЧ
Обошли даже Селтик
Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен
Сайт “Шахтёра”, ссылаясь на данные Transfermarkt, заявил, что “Шахтёр” самая молодая команда, участвующая на данный момент в квалификации ЛЧ. Средний возраст команды составил 22,6 года.
Полный список выглядит следующим образом:
1. «Шахтер» (22,6 года)
2. «Селтик» (23,6 года)
3. «Буде-Глимт» (24,5 года)
4. «Генк» (24,5 года)
5. «Янг Бойз» (24,5 года)
Общий средний возраст команд, выступающих в квалификации Лиги Чемпионов, составил 27,3 года.
Напомним, что “Шахтёр” в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов обыграл бельгийский “Генк” со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 10 августа на НСК “Олимпийском” в Киеве.
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