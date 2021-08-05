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Шатёр – самая молодая команда в квалификации ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Обошли даже Селтик

Шатёр – самая молодая команда в квалификации ЛЧ

Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Сайт “Шахтёра”, ссылаясь на данные Transfermarkt, заявил, что “Шахтёр” самая молодая команда, участвующая на данный момент в квалификации ЛЧ. Средний возраст команды составил 22,6 года.

Полный список выглядит следующим образом:

1. «Шахтер» (22,6 года)

2. «Селтик» (23,6 года)

3. «Буде-Глимт» (24,5 года)

4. «Генк» (24,5 года)

5. «Янг Бойз» (24,5 года)

Общий средний возраст команд, выступающих в квалификации Лиги Чемпионов, составил 27,3 года.

Напомним, что “Шахтёр” в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов обыграл бельгийский “Генк” со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 10 августа на НСК “Олимпийском” в Киеве.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (12)
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Lion Killer (Львів)
05.08.2021 в 00:47
Шатро так шатро :)
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0
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Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 00:32
Цыганская команда "Шатёр" Все смугленькие...
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0
0
Mike7 (Рівне)
05.08.2021 в 00:29
Прочитав "Шатёр" і справді подумав, що якась молода команда з такою назвою з'явилася))
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
05.08.2021 в 00:28
Ну это неплохо есть перспектива .Еще бы тренера для огранки
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 00:27
Хоть не Штёр и то хорошо.
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0
0
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shat (киев)
05.08.2021 в 00:27
Шатёр ! Балаган одним словом ,
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 00:26
Шатёр
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
05.08.2021 в 00:22
Теперь благодаря этому сайту у галимых кротов есть новое погоняло)))
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+1
-3
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Динамо-машина (Киев)
05.08.2021 в 00:21
Шатёр
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+1
-3
Vetgame
05.08.2021 в 00:19
Тяжело видимо новости в 12 ночи клепать
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.08.2021 в 00:19
Типо палатка написали? Шатёр? Кто этим писакам платит?
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+2
0
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Wreck (Киев)
05.08.2021 в 00:17
Шатёр
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