Шатёр – самая молодая команда в квалификации ЛЧ

Сайт “Шахтёра”, ссылаясь на данные Transfermarkt, заявил, что “Шахтёр” самая молодая команда, участвующая на данный момент в квалификации ЛЧ. Средний возраст команды составил 22,6 года.

Полный список выглядит следующим образом:

1. «Шахтер» (22,6 года)

2. «Селтик» (23,6 года)

3. «Буде-Глимт» (24,5 года)

4. «Генк» (24,5 года)

5. «Янг Бойз» (24,5 года)

Общий средний возраст команд, выступающих в квалификации Лиги Чемпионов, составил 27,3 года.

Напомним, что “Шахтёр” в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов обыграл бельгийский “Генк” со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 10 августа на НСК “Олимпийском” в Киеве.