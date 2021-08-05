Сергей Ященко: Несмотря на победу, в противостоянии Шахтера с Генком еще ничего не ясно

Легенда "Шахтера" Сергей Ященко поделился мнением о первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором "горняки" на выезде со счетом 2:1 победили бельгийский "Генк".

- Сергей, как и говорили, чемпионат Украины отличается от матчей Лиги чемпионов. "Шахтер" добыл тяжелейшую победу.

- В первом тайме не совсем была та игра, которую ждали от команды. И только после перерыва "горняки" за счет "функционалки" перестроились, нашли в себе дополнительные силы, создали моменты и додавили соперника, забив голы. Игра складывалась тяжело. Если бы "Генк" забил еще один гол, а шансы у них были, то "Шахтер" вряд ли бы отыгрался. Ну и, конечно, удачные замены сыграли решающую роль. Игроки, вышедшие на поле, а это Марлос, Исмаили, Патрик и Степаненко усилили игру.

- В чем было преимущество "Шахтера"?

- В целом, на мой взгляд, подбор и уровень игроков "Шахтера" сильнее, чем у бельгийцев. Да, "Генк" хорошая, крепкая и дисциплинированная команда, но по индивидуальным качествам наша имеет преимущество, и это также является ключевым моментом в победе.

- "Генк" оказался неуступчивым и "кусючим" соперником.

- Любая команда на таком уровне и турнире не хочет уступать, она выкладывается максимально. По сравнению с матчами внутреннего чемпионата, команды вдвойне настраиваются, играя с запредельной самоотдачей. Поэтому можно видеть, как гранды проигрывают сопернику слабее. Хорошо, что "Шахтер" выиграл первый матч, имеет задел перед ответным поединком. Они уже знают уровень бельгийцев, их тактику, стратегию, и постараются не упустить шанс пройти дальше.

- Несмотря на победу "Шахтера", шансы команд на выход в плей-офф остаются примерно равными.

- Да, в Киеве "Шахтер" ждет такая же тяжелая игра. Если бельгийцы на своем поле больше раскрывались, чтобы добиться победы, а "Шахтер" пытался найти эти бреши, то в ответном поединке, соперник будет играть, более закрыто. Но это не значит, что они закроются в обороне. Им нужно выигрывать, а это значит нужно атаковать, тогда будет результат, который пока не в их пользу. Необходимо максимально быть на чеку, ибо "Генк" хорошо выходит из обороны в атаку, и их резкие выпады могут нести опасность. Повторюсь, несмотря на победу "Шахтера" еще ничего не ясно в этой паре.