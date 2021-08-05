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Наставник Славии: Автогол Качарабы – случайность

Лига Чемпионов
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Специалист оправдал досадный автогол украинца в ЛЧ

Наставник Славии: Автогол Качарабы – случайность

Фото: slavia.cz

Новина українською

Главный тренер "Славии" Индржих Трпишовски прокомментировал автогол украинца Тараса Качарабы в квалификационном матче ЛЧ против "Ференцвароша" (0:2).

"Досадная случайность. Тарас дотянулся к мячу в последний момент, поэтому отдал передачу в сторону ворот. Дальше он уже не мог на это повлиять.

Мяч ударился об газон перед Коларжем и залетел в ворота. В футболе уже случалось нечто подобное с Полом Робинсоном в матче сборной Англии. Стечение обстоятельств", – сказал Трпишовски.

Отметим, что Качараба стал не единственным украинцем, который забил в тот вечер. Полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин удвоил счет в матче благодаря реализованному пенальти.

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В статье: Тарас Качараба Игорь Харатин Славия (Прага) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
slavia.cz

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Комментарии (1)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
05.08.2021 в 14:59
Тупо...Качараба отдал на танкиста, а то не принял..вроде как от ноги танкиста залетело в ворота
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