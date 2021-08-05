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Наставник Славии: Автогол Качарабы – случайность
Специалист оправдал досадный автогол украинца в ЛЧ
Фото: slavia.cz
Главный тренер "Славии" Индржих Трпишовски прокомментировал автогол украинца Тараса Качарабы в квалификационном матче ЛЧ против "Ференцвароша" (0:2).
"Досадная случайность. Тарас дотянулся к мячу в последний момент, поэтому отдал передачу в сторону ворот. Дальше он уже не мог на это повлиять.
Мяч ударился об газон перед Коларжем и залетел в ворота. В футболе уже случалось нечто подобное с Полом Робинсоном в матче сборной Англии. Стечение обстоятельств", – сказал Трпишовски.
???????????????? | Ouverture du score pour le Ferencvaros sur une erreur catastrophique de la defense du Slavia Praha…— Zagrenko ???????? (@za_gris_tot) August 4, 2021
David Zima et son gardien Ondrej Kolar vont prendre un savon à la mi-temps pic.twitter.com/zCys4a0TiT
Отметим, что Качараба стал не единственным украинцем, который забил в тот вечер. Полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин удвоил счет в матче благодаря реализованному пенальти.
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