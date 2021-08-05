Наставник Славии: Автогол Качарабы – случайность

Главный тренер "Славии" Индржих Трпишовски прокомментировал автогол украинца Тараса Качарабы в квалификационном матче ЛЧ против "Ференцвароша" (0:2).

"Досадная случайность. Тарас дотянулся к мячу в последний момент, поэтому отдал передачу в сторону ворот. Дальше он уже не мог на это повлиять.

Мяч ударился об газон перед Коларжем и залетел в ворота. В футболе уже случалось нечто подобное с Полом Робинсоном в матче сборной Англии. Стечение обстоятельств", – сказал Трпишовски.