Шахтер – Генк. АУДИО онлайн трансляция 2-го матча третьего квалификационного раунда ЛЧ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок третьего квалификационного раунда главного клубного европейского турнира между бельгийским "Генком" и донецким "Шахтером".

Первое серьезное испытание Роберто Де Дзерби на новом месте работы еще не окончено. Напомним, ничего, кроме как успеха в данном противостоянии, в стане украинского гранда даже не ждут. Хватит ли "горняков" на ответку с "Генком"? Сумеет ли донецкий коллектив уверенно пройти оппонента? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 10 августа – в 20:25 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Бобко

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский