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Шахтер – Генк. АУДИО онлайн трансляция 2-го матча третьего квалификационного раунда ЛЧ
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UEFA
Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок третьего квалификационного раунда главного клубного европейского турнира между бельгийским "Генком" и донецким "Шахтером".
Первое серьезное испытание Роберто Де Дзерби на новом месте работы еще не окончено. Напомним, ничего, кроме как успеха в данном противостоянии, в стане украинского гранда даже не ждут. Хватит ли "горняков" на ответку с "Генком"? Сумеет ли донецкий коллектив уверенно пройти оппонента? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 10 августа – в 20:25 по киевскому времени.
Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Бобко
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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