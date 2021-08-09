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Шахтер – Генк. АУДИО онлайн трансляция 2-го матча третьего квалификационного раунда ЛЧ

Лига Чемпионов
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Шахтер – Генк. АУДИО онлайн трансляция 2-го матча третьего квалификационного раунда ЛЧ

UEFA

UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок третьего квалификационного раунда главного клубного европейского турнира между бельгийским "Генком" и донецким "Шахтером".

Читайте такжеДе Дзерби: Я хочу, чтобы все футболисты играли каждый матч в любом турнире, будто он последний в их жизни

Первое серьезное испытание Роберто Де Дзерби на новом месте работы еще не окончено. Напомним, ничего, кроме как успеха в данном противостоянии, в стане украинского гранда даже не ждут. Хватит ли "горняков" на ответку с "Генком"? Сумеет ли донецкий коллектив уверенно пройти оппонента? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 10 августа – в 20:25 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Бобко

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Генк Роберто Де Дзерби Трансляция Аудио онлайн стрим
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