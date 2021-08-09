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Де Дзерби: Готовимся к матчу с Генком, как я хочу - уверен, что ментально мы готовы

Лига Чемпионов
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Наставник "горняков" - о предстоящем матче с бельгийцами

Де Дзерби: Готовимся к матчу с Генком, как я хочу - уверен, что ментально мы готовы

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился мыслями о предстоящем ответном матче с "Генком" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

– Я пересмотрел встречу с "Генком", когда мы прилетели из Бельгии. Самое главное – играть так, как в первых трех поединках. Внимательно смотреть, как действует соперник. В особенности не терять мяч в самых опасных позициях. И, конечно, забивать, когда появляются шансы.

– Насколько сильным ударом стало поражение в последнем туре? Команда восстановилась ментально?

– Я уже сказал сразу после матча: не существует хороших и плохих поражений. Любое поражение – это очень больно. Я много говорил с командой, сразу сказал футболистам, что мне не понравилось. Мы готовимся к поединку именно, как я хочу. Не говорю о технических и тактических ситуациях.

Для меня самое главное, что ментально мы готовы. Уверен, так и будет. Конечно же, не стану рассказывать вам, что мы обсудили в раздевалке с ребятами. Считаю, у нас очень сильная команда. Не существует разделения матчей на сложные, и легкие: когда ребята надевают футболки "Шахтера", нужно всегда отдавать максимум возможного", - сказал Де Дзерби.

Напомним, матч "Шахтер" - "Генк" состоится завтра, 10 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - 20:30.

Читайте такжеДе Дзерби: Для меня украинцы и бразильцы – на одном уровне. Если футболист заслуживает, то будет играть

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтер

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