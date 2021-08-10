Юрий Бакалов: Колосу будет тяжело, а Шахтеру нужно наладить игру в обороне

Экс-главный тренер киевского "Арсенала", "Львова", "Руха" Юрий Бакалов поделился ожиданиями от предстоящих повторных матчей 3-го квалификационного раунда в Лиге Конференций и в Лиге чемпионов, в которых сыграют представители Украины – "Колос" и "Шахтер".

- Юрий, удивил ли вас карагандинский "Шахтер"? Многие ожидали, что "Колос" сможет справиться с этим соперником?

- "Шахтер" не удивил, эту команду я видел и знал ее возможности. Тот футбол, который они продемонстрировали, присущ для их чемпионата. Не знаю, по какой причине был провальный старт, но сейчас все убедились, что "Колос" столкнулся с сильным и крепким соперником. После начала чемпионата они укрепились, приобрели квалифицированных легионеров, наладили игру, и дела у них пошли по восходящей. И по стилю, и по организации игры казахстанцы ни в чем не уступили коваливцам, а иногда временными отрезками превосходили, и были острее. Команда физически крепкая, функциональная подготовка на приличном уровне, тактически грамотная. "Колос" играет за счет силового давления, характера, борьбы за каждый мяч, но и в этих компонентах не имел преимущества, ибо столкнулся с соперником с такой же манерой игры.

- Теперь возникает вопрос: после 0:0 сможет ли "Колос" пройти "Шахтер", учитывая ответный матч, который пройдет на выезде?

- Как бы там ни было, любой из нас надеется, что наши смогут пройти непростого соперника. Но будет очень тяжело. Нужно учитывать такие факторы: тяжелый перелет, разница во времени, климатические условия, и непривычное искусственное поле. Шансы даже после 0:0 остаются равными, по моему убеждению, играют две равные команды. Кто сумеет во второй игре реализовать хоть одну возможность, тот и победит.

- Теперь прейдем к нашему "Шахтеру". Несмотря на победу 2:1 в гостях, все равно трудно определить победителя пары.

- Да вроде счет, я бы сказал, подходящий, но сейчас важную роль играет тот факт, что УЕФА отменил выездной гол. Сопернику это открывает большие возможности. Было бы по-старому, то "Шахтер" более или менее чувствовал бы себя спокойно. Но так как сейчас играют "горняки", остаются вопросы, и матч с "Александрией" их оставил открытыми. В Генке ключевым моментом стали удачные замены опытных Марлоса, Исмаили и Патрика. Именно эта троица организовала отличную комбинацию, приведшую к решающему голу. Мы ожидали увидеть большее преимущество "Шахтера", но бельгийцы не позволили сделать этого, противопоставив свою игру. Команда также хорошо держит мяч, умело проводит опасные контратаки, четкая игровая дисциплина. Одним словом, столкнулись с серьезным соперником.

- И в этой паре еще ничего не ясно?

Все прекрасно понимают, что при двухраундовом противостоянии, если в первом матче нет большого преимущества в мячах, как в этой паре, то шансы выглядят 50 на 50. Футбол штука такая, сегодня может картинка быстро перевернутся, любой случайный рикошет, и все начинай сначала. В "Генке" играют хорошие легионеры, организация игры на уровне, поэтому будет тяжело. Главное для "Шахтера" - наладить игру в обороне, где есть проблемы, которые пока никуда не делись. Это касается не только защитников, но и самой командной игры в обороне.

Напомним, что матч "Шахтер" (Караганда) – "Колос" начнется в 17:00. А поединок донецкого "Шахтера" с "Генком" стартует в 20:30. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция матчей.