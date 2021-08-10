Шахтер, Колос и борьба за позиции в Таблице коэффициентов. Самые важные матчи еврокубкового дня

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Квалификация разделена на две ветки – чемпионов и представителей лиг. Победители пройдут в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проигравшие на пути чемпионов опустятся в раунд плей-офф отбора Лиги Европы, проигравшие на пути представителей лиг переместятся сразу в группу Лиги Европы.

Все матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся в один день. Сегодня, 10.08.2021, ведь среда 11-го августа занята в УЕФА под Суперкубок Европы.

Нас наибольше интересует матч "Шахтер" (Донецк) 20:30 "Генк" (первый матч – 2:1), где на кону одно очко в Таблицу коэффициентов, возможность собственноручно притормозить конкурента и главное – путевка в следующий раунд отбора. Также сегодня состоится матч третьего раунда квалификации Лиги конференций между "Шахтером" (Караганды) и "Колосом" (17:00) (первый матч – 0:0).

Опасность в том, что если проиграет наш "Шахтер", то окажется в группе Лиги Европы, а если проигрывает "Колос", то Украина останется уже без двух представителей на международной арене.

Также интересные матчи с участием представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов (сыграют на руку победы команд, выделенных жирным):

"Мидтьюлланн" (Дания) 21:00 ПСВ (Нидерланды) (первый матч - 0:3);

ПСВ (Нидерланды) (первый матч - 0:3); "Рейнджерс" (Шотландия) 22:00 "Мальме" (Швеция) (первый матч - 1:2);

(первый матч - 1:2); "Бенфика" (Португалия) 22:00 "Спартак" (Россия) (первый матч - 2:0).

Также интересные матчи, где определяются потенциальные соперники наших или наших конкурентов по Таблице коэффициентов:

"Монако" (Франция) 21:00 "Спарта" (Прага, Чехия) (первый матч - 2:0) – определяется потенциальный соперник донецкого "Шахтера"; "Лудогорец" (Болгария) 21:00 "Олимпиакос" (Греция) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник "Рейнджерс" (Шотландия).

Победитель пары "Мидтьюлланн" (Дания) / ПСВ (Нидерланды) в следующем раунде выходит на победителя пары "Бенфика" (Португалия) / "Спартак" (Россия).

Сегодня также состоятся два матча третьего раунда квалификации Лиги Европы . Один из них нам интересен:

- "Флора" (Эстония) 19:00 "Омония" (Кипр) (первый матч – 0:1) – определяется соперник "Антверпена" (Бельгия).

Остальные матчи игрового дня

Лига чемпионов, путь чемпионов (в скобках указано результат первого матча):

"Шериф" (Молдова) 20:00 "Црвена Звезда" (Сербия) (1:1);

"Црвена Звезда" (Сербия) (1:1); "Славия" (Чехия) 20:00 "Ференцварош" (Венгрия) (0:2);

"Ференцварош" (Венгрия) (0:2); "Янг Бойз" (Швейцария) 21:30 ЧФР Клуж (Румыния) (1:1);

ЧФР Клуж (Румыния) (1:1); "Легия" (Варшава, Польша) 22:00 "Динамо" (Загреб, Хорватия) (1:1).

Лига Европы:

"Слован" (Братислава, Словакия) 21:30 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) (3:1).

Лига конференций: