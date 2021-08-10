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Шахтер, Колос и борьба за позиции в Таблице коэффициентов. Самые важные матчи еврокубкового дня
Анонс ответных матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
фото - Олександр Приходько
Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.
Квалификация разделена на две ветки – чемпионов и представителей лиг. Победители пройдут в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проигравшие на пути чемпионов опустятся в раунд плей-офф отбора Лиги Европы, проигравшие на пути представителей лиг переместятся сразу в группу Лиги Европы.
Все матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся в один день. Сегодня, 10.08.2021, ведь среда 11-го августа занята в УЕФА под Суперкубок Европы.
Нас наибольше интересует матч "Шахтер" (Донецк) 20:30 "Генк" (первый матч – 2:1), где на кону одно очко в Таблицу коэффициентов, возможность собственноручно притормозить конкурента и главное – путевка в следующий раунд отбора. Также сегодня состоится матч третьего раунда квалификации Лиги конференций между "Шахтером" (Караганды) и "Колосом" (17:00) (первый матч – 0:0).
Опасность в том, что если проиграет наш "Шахтер", то окажется в группе Лиги Европы, а если проигрывает "Колос", то Украина останется уже без двух представителей на международной арене.
Также интересные матчи с участием представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов (сыграют на руку победы команд, выделенных жирным):
- "Мидтьюлланн" (Дания) 21:00 ПСВ (Нидерланды) (первый матч - 0:3);
- "Рейнджерс" (Шотландия) 22:00 "Мальме" (Швеция) (первый матч - 1:2);
- "Бенфика" (Португалия) 22:00 "Спартак" (Россия) (первый матч - 2:0).
Также интересные матчи, где определяются потенциальные соперники наших или наших конкурентов по Таблице коэффициентов:
"Монако" (Франция) 21:00 "Спарта" (Прага, Чехия) (первый матч - 2:0) – определяется потенциальный соперник донецкого "Шахтера";
"Лудогорец" (Болгария) 21:00 "Олимпиакос" (Греция) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник "Рейнджерс" (Шотландия).
Победитель пары "Мидтьюлланн" (Дания) / ПСВ (Нидерланды) в следующем раунде выходит на победителя пары "Бенфика" (Португалия) / "Спартак" (Россия).
Сегодня также состоятся два матча третьего раунда квалификации Лиги Европы. Один из них нам интересен:
- "Флора" (Эстония) 19:00 "Омония" (Кипр) (первый матч – 0:1) – определяется соперник "Антверпена" (Бельгия).
Лига чемпионов, путь чемпионов (в скобках указано результат первого матча):
- "Шериф" (Молдова) 20:00 "Црвена Звезда" (Сербия) (1:1);
- "Славия" (Чехия) 20:00 "Ференцварош" (Венгрия) (0:2);
- "Янг Бойз" (Швейцария) 21:30 ЧФР Клуж (Румыния) (1:1);
- "Легия" (Варшава, Польша) 22:00 "Динамо" (Загреб, Хорватия) (1:1).
Лига Европы:
- "Слован" (Братислава, Словакия) 21:30 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) (3:1).
Лига конференций:
- "Домжале" (Словения) 21:00 "Русенборг" (Норвегия) (1:6).
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