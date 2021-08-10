Шахтер - Генк 2:1. Чао, Онуачу 

Лео Месси заполонил собой мировое информационное пространство. О его уходе из "Барселоны", о его переезде в Париж говорят везде, много и без перерыва. Однако в этот вторник Украину интересовали другие события. Сразу два еврокубковых бойца представляли честь страны на европейской арене, где пока дела у нас идут, говоря откровенно, не очень. "Ворскла" уже вылетела из Лиги Конференций, сегодня за ней повторил "Колос", разучившийся забивать, как с игры, так и в серии пенальти. Надежды оставались на донецкий "Шахтер", который принимал в Киеве "Генк". Бельгийские "магистры" хорошо сыграли неделю назад, однако "горняки" победили, из-за чего на "Олимпийском" гостям нужно было выложиться более, чем на сто процентов.

У Роберто де Дзерби первые проблемы в "Шахтере" начались быстро. Его видение футбола приживалось тяжело, однако до последних выходных даже такие "горняки" побеждали. Но с "Александрией" случился казус. Бывает. Благо сегодня был шанс исправиться и оправдаться. Для выполнения этой ответственной миссии ДД выпустил практически идентичный состав, который неделю назад уже обыгрывал "Генк". Единственное изменение касалось позиции травмированного Соломона, которого номинально заменял Педриньо. Место же бразильца "под нападающем" занял его соотечественник - Алан Патрик. Бонусом ему доверили капитанскую повязку. Украинцев в составе по-прежнему оставалось двое - Матвиенко и Трубин.

"Шахтер" смотрелся лучше. В первой половине команда больше владела мячом, чаще пробивала по воротам, а также ощущала неплохую поддержку болельщиков, которые сегодня посетили НСК "Олимпийский". Уже на 4-й минуте Тете мог выводить "горняков" вперед. Трубин начал атаку длинной передачей, Педриньо скинул на 14-го номера украинского клуба, однако тот не сумел в ближнем бою переиграть Вандервордта. В двух следующих опасных моментах также участвовал Тете. Сначала выстрел вингера из пределов штрафной заблокировал защитник "Генка", а после он решил, что пора бы и мячом делиться. Его пас на Траоре получился идеальным - как и удар нападающего. "Шахтер" повел в счете. Наиграли.

Моменты были и у "Генка". Они играли хуже "Шахтера", и, что самое главное, хуже себя же недельной давности, но пару раз заставили болельщиков "горняков" проверить наличие успокоительных таблеток. Сначала Хейнена неточно пробил головой после навеса с правого фланга, а после этого хавбек бил издали - Трубин отбил перед собой, а остальные футболисты бельгийцев банально не успели на добивание. "Генк" пытался прессинговать, но в обороне оставлял много пространства для "горняков". Отсюда и немалое количество выпадов. В целом, преимущество "Шахтера" - заслуженное, которое немного омрачило повреждение Педриньо. Того заменил Судаков.

Второй тайм "горняки" начали сонно. Счет позволял хозяевам немного расслабиться, однако это не означает, что можно дремать, когда мяч в твоей штрафной и соперник создает момент. Благо Бонгонда простил. И мы всем стадионом тревожно выдохнули. Следующая атака "Генка" была еще опаснее. Подача с углового, удар головой Онуачу, перекладина... Ответственный Витао снова сыграл не лучшим образом.

После этого пошли замены. Ван дер Бром снял центрбека Лукуми, выпустив второго нападающего. Говоря проще, пошел ва-банк. Де Дзерби ответил мощнее - Марлос заменил Патрика, а вот вместо Судакова появился сам Евгений Коноплянка, не игравший долгое время из-за травмы. "Генк" пытался усиливать натиск, что приводило к огромным дырам в обороне. Грех было не воспользоваться. Одну из быстрых контратак "горняки" довели до второго забитого - после прострела справа ни Коно, ни Траоре не смогли отправить мяч за линию, а вот Маркос Антонио некого жалеть не планировал - 2:0. К сожалению, довести матч до сухой победы донецкий клуб не сумел - необязательный гол был пропущен уже на 90-й минуте. Обидно. Особенно учитывая моменты Сикана и Марлоса после выхода на замену, которые не были реализованы. Хорошо, что итоговый результат был на стороне украинской команды - победа!

Чао, 20-миллионый Онуачу. Чао, бельгийский "Генк", которому в Лиге Чемпионов в сезоне 2020/21 уже не сыграть. "Шахтер" шагает дальше и теперь от группы ЛЧ команду де Дзерби отделяют всего два матча. Будет сложно, и для результата нужно будет кусаться, царапаться, не ошибаться и забивать. Но об этом тренерский штаб подумает уже завтра.

ЛЧ, третий квалификационный раунд. Ответная игра

10 августа, Киев, НСК "Олимпийский"

"Шахтер" - "Генк" 2:1

Гол: Траоре 27, Антонио 77 - Дессерс 90

"Шахтер": Трубин - Додо, Витао, Марлон, Матвиенко - Майкон (Степаненко 84), Антонио - Тете, Патрик (Марлос 67), Педриньо (Судаков 37, Коноплянка 67) - Траоре (Сикан 4)

"Генк": Вандервордт - Муньос, Лукуми (Дессерс 68), Куэста, Артеага - Хейнен, Грошовски (Эйтинг 62) - Ито (Садик 82), Торстведт (Тресор 62), Бонгонда - Онуачу

Предупреждения: Судаков 42, Трубин 71, Витао 90+3 - Лукуми 45+2