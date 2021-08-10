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Шахтер - Генк 2:1. Чао, Онуачу 

Лига Чемпионов
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(5 голосов)

"Горняки" идут дальше. От группы ЛЧ отдаляют два матча и один соперник

Шахтер - Генк 2:1. Чао, Онуачу 

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лео Месси заполонил собой мировое информационное пространство. О его уходе из "Барселоны", о его переезде в Париж говорят везде, много и без перерыва. Однако в этот вторник Украину интересовали другие события. Сразу два еврокубковых бойца представляли честь страны на европейской арене, где пока дела у нас идут, говоря откровенно, не очень. "Ворскла" уже вылетела из Лиги Конференций, сегодня за ней повторил "Колос", разучившийся забивать, как с игры, так и в серии пенальти. Надежды оставались на донецкий "Шахтер", который принимал в Киеве "Генк". Бельгийские "магистры" хорошо сыграли неделю назад, однако "горняки" победили, из-за чего на "Олимпийском" гостям нужно было выложиться более, чем на сто процентов.

У Роберто де Дзерби первые проблемы в "Шахтере" начались быстро. Его видение футбола приживалось тяжело, однако до последних выходных даже такие "горняки" побеждали. Но с "Александрией" случился казус. Бывает. Благо сегодня был шанс исправиться и оправдаться. Для выполнения этой ответственной миссии ДД выпустил практически идентичный состав, который неделю назад уже обыгрывал "Генк". Единственное изменение касалось позиции травмированного Соломона, которого номинально заменял Педриньо. Место же бразильца "под нападающем" занял его соотечественник - Алан Патрик. Бонусом ему доверили капитанскую повязку. Украинцев в составе по-прежнему оставалось двое - Матвиенко и Трубин.

Шахтер - Генк 2:1. Чао, Онуачу  - изображение 1

"Шахтер" смотрелся лучше. В первой половине команда больше владела мячом, чаще пробивала по воротам, а также ощущала неплохую поддержку болельщиков, которые сегодня посетили НСК "Олимпийский". Уже на 4-й минуте Тете мог выводить "горняков" вперед. Трубин начал атаку длинной передачей, Педриньо скинул на 14-го номера украинского клуба, однако тот не сумел в ближнем бою переиграть Вандервордта. В двух следующих опасных моментах также участвовал Тете. Сначала выстрел вингера из пределов штрафной заблокировал защитник "Генка", а после он решил, что пора бы и мячом делиться. Его пас на Траоре получился идеальным - как и удар нападающего. "Шахтер" повел в счете. Наиграли.

Моменты были и у "Генка". Они играли хуже "Шахтера", и, что самое главное, хуже себя же недельной давности, но пару раз заставили болельщиков "горняков" проверить наличие успокоительных таблеток. Сначала Хейнена неточно пробил головой после навеса с правого фланга, а после этого хавбек бил издали - Трубин отбил перед собой, а остальные футболисты бельгийцев банально не успели на добивание. "Генк" пытался прессинговать, но в обороне оставлял много пространства для "горняков". Отсюда и немалое количество выпадов. В целом, преимущество "Шахтера" - заслуженное, которое немного омрачило повреждение Педриньо. Того заменил Судаков.

Шахтер - Генк 2:1. Чао, Онуачу  - изображение 2

Второй тайм "горняки" начали сонно. Счет позволял хозяевам немного расслабиться, однако это не означает, что можно дремать, когда мяч в твоей штрафной и соперник создает момент. Благо Бонгонда простил. И мы всем стадионом тревожно выдохнули. Следующая атака "Генка" была еще опаснее. Подача с углового, удар головой Онуачу, перекладина... Ответственный Витао снова сыграл не лучшим образом.

После этого пошли замены. Ван дер Бром снял центрбека Лукуми, выпустив второго нападающего. Говоря проще, пошел ва-банк. Де Дзерби ответил мощнее - Марлос заменил Патрика, а вот вместо Судакова появился сам Евгений Коноплянка, не игравший долгое время из-за травмы. "Генк" пытался усиливать натиск, что приводило к огромным дырам в обороне. Грех было не воспользоваться. Одну из быстрых контратак "горняки" довели до второго забитого - после прострела справа ни Коно, ни Траоре не смогли отправить мяч за линию, а вот Маркос Антонио некого жалеть не планировал - 2:0. К сожалению, довести матч до сухой победы донецкий клуб не сумел - необязательный гол был пропущен уже на 90-й минуте. Обидно. Особенно учитывая моменты Сикана и Марлоса после выхода на замену, которые не были реализованы. Хорошо, что итоговый результат был на стороне украинской команды - победа!

Шахтер - Генк 2:1. Чао, Онуачу  - изображение 3

Чао, 20-миллионый Онуачу. Чао, бельгийский "Генк", которому в Лиге Чемпионов в сезоне 2020/21 уже не сыграть. "Шахтер" шагает дальше и теперь от группы ЛЧ команду де Дзерби отделяют всего два матча. Будет сложно, и для результата нужно будет кусаться, царапаться, не ошибаться и забивать. Но об этом тренерский штаб подумает уже завтра.

ЛЧ, третий квалификационный раунд. Ответная игра
10 августа, Киев, НСК "Олимпийский"
"Шахтер" - "Генк" 2:1
Гол: Траоре 27, Антонио 77 - Дессерс 90
"Шахтер": Трубин - Додо, Витао, Марлон, Матвиенко - Майкон (Степаненко 84), Антонио - Тете, Патрик (Марлос 67), Педриньо (Судаков 37, Коноплянка 67) - Траоре (Сикан 4)
"Генк": Вандервордт - Муньос, Лукуми (Дессерс 68), Куэста, Артеага - Хейнен, Грошовски (Эйтинг 62) - Ито (Садик 82), Торстведт (Тресор 62), Бонгонда - Онуачу
Предупреждения: Судаков 42, Трубин 71, Витао 90+3 - Лукуми 45+2

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк
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Комментарии (165)
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Геродот (Винница)
10.08.2021 в 23:45
Радует, что болельщики, отбросив свои клубные предпочтения, пришли на игру Шахтера (почти 21 тыс.). Что до игры, то бельгийцы показали себя довольно неплохой командой, напористой, хотя иногда играли грязновато, имели голевые моменты, один из которых реализовали. Шахтер же, даже имея преимущество в два мяча, продолжал держать болельщиков на валидоле до конца игры. Причина очевидна - команда, играя под руководством Де Дзерби только пятую игру, с трудом переходит на модель его игры. К тому же приход новичков не мог не отразиться на взаимопонимании игроков. Но решение этих проблем скорее вопрос времени. Но есть и проблемы хронические. Это, в первую очередь, несбалансированность состава, наличие в нем игроков, не отвечающих уровню Шахтера. Не увидел, чем Марлон лучше нашего Кривцова, чтобы за него выкладывать такие бабки. Мотнул ногой по воздуху и получили гол в свои ворота. Часто тормозил атаки. Немало позиционных ошибок допускал Витао. Вообще незаметен был Майкон. А ведь это все центральная зона защиты, из которой нам постоянно забивают. Сколько игр смотрел с участием Судакова - убейте, не пойму, что он делает в команде, абсолютно никакой. Вышел сегодня на замену и ничего абсолютно не показал, кроме того, что постоянно выпускал мяч за бровку и получил желтую карточку, и ДД опять его заменил. Согласен с болелами, которые пишут о Коноплянке. Сегодняшняя игра показала еще раз, что его трансфер в Шахтер - явный провал. Ну и наверное надо тренеру поставить хороший пистон Тете. Желание забить - это хорошо, но сегодня он явно злоупотреблял индивидуальной игрой, запорол ряд перспективных атак. В общем, поздравляя Шахтер с победой, все же очень неспокойно из-за всех этих проблем перед игрой с Монако. Тем более, что Шахтер потерял самого креативного своего игрока - Соломона, а может и Педриньо. Сама команда на сегодня напоминает не до конца настроенный рояль.
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
10.08.2021 в 23:39
Про копілку було вже?
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0
0
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Барселиниус (землянин)
10.08.2021 в 23:36
Шо, нігри виграли? От молодці!
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+2
-3
Stihl Kindermann (Gonduras)
10.08.2021 в 23:27
Тете самая низкая оценка за матч от меня..чепуха
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+3
-1
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таврия19752009 (симферополь)
10.08.2021 в 23:29
при первом голе пас голевой от него
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0
0
Joyce (Donetsk)
10.08.2021 в 23:35
Согласись, не густо, хотя мог бы еще пару ассистов сделать.
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
10.08.2021 в 23:55
всё равно низкая
0
0
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 23:27
Гуляй даунецкая рванина,фк педриньи сегодня на коне(. на )(ую. )
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+2
-4
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Stuntriding (Киев)
10.08.2021 в 23:15
Монако, этих банановых, закопает в газонНу а пока, пусть шелуха порадуется
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+2
-8
Gafan777 (Каменка)
10.08.2021 в 23:16
Да пофиг на то Монако, нам важнее, что у тебя сейчас уже подгорает, нам и группа лиги Европы пойдет, там очков хоть наберут, чем смотреть там динамовский позор
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+7
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 23:56
А хто тебе запрошує дивитися?
0
0
дЫркофан
10.08.2021 в 23:23
ты лучше лижи своему динамо.матчи монако со спартой смотрел?посмотри убогий.там сейчас только лапоть головин только и выделяется.а защита не лучше чем у Шахтёра.набнри в рот дерьма и змолкни .....
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+4
0
avatar
Stuntriding (Киев)
10.08.2021 в 23:26
О)Дерьмо беженцы завыли, уже хорошо
+1
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
11.08.2021 в 00:05
дЫркофан,розкажи таким як водителям трамвая з бухареста, FC Energy (Новая Каховка), що вони навіть не знають хто є диряві, от ти правильно зробив , що назвався назвою улюбленої команди- диркофан- кроти диряві.
0
0
vituynia (Черкассы)
10.08.2021 в 23:14
Ну посильнее Шахтёр этого Генка, поэтому победа закономерна. Но сколько же свободного пространства для контратак давали бельгийцы и практически все тормозились самими же горняками. Тете и Патрик,с упорством носорога передерживали мяч. И лишь пару раз,подключившийся Додо организовал два гола. В нынешнем Шахтёре есть два сильных крайних защитника - Додо и не игравший сегодня Исмаили, довольно неплохой форвард Траоре и Соломон в средней линии. Все остальные для внутреннего пользования. Как не странно, у современного Шахтёра самое слабое звено полузащита, сейчас там и близко нету игроков уровня Ферни,Вилиана,Мхитаряна,Жадсона и даже Тайсона с когда то бегавшим, а не ходившим Марлосом и т.д. Педриньи,Патрики не о чём,Тете кроме себя ничего и ни кого не видит. А в центре обороны,как не критикуй Матвиенка,но он лучше Витао и Марлона вместе взятых. Посмотрим что они покажут против Монако. Сегодняшнему Шахтёру лучше и грать в Лиге Европы, где они с командами уровня Генка будут набирать очки в таблицу коэффициентов, чем с нынешней игрой влетать всем подряд в ЛЧ.
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+5
0
Joyce (Donetsk)
10.08.2021 в 23:17
Слава богу, хоть кто-то смотрел игру на трезвую голову :)
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+2
-1
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Aleksandr.t (Донецк)
10.08.2021 в 23:14
Уже лучше чем в первом матче, если бы ещё Тете играл на команду было бы вообще остро. Жаль Судакова, перегорел по ходу парень. Всех с проходом Генка, дальше будет очень сложно.P.S. Шахтёр - 177 млн, Монако - 388 млн
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 23:22
нужно им патрика продать: разница в стоимости увеличится, по игре - сравняется))
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-1
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ProstoFAN (Донецк)
10.08.2021 в 23:05
2-й тайм в исполнении ШД вообще не понравился. Не вижу пока сыгранности, много бестолковых перепасовок, такое впечатление, что не знают куда мяч надо закатывать. Считаю, что с Генком повезло, с Монако - не проканает. Но всех с победой, с очками в рейтинг.
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+3
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.08.2021 в 23:03
Всем больнушкам по таблеточки и байки! Болельщиков с победой!
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+2
-3
oda1979 (Запорожье)
10.08.2021 в 23:00
Надеюсь Монако не подкачает..
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+6
-10
Gafan777 (Каменка)
10.08.2021 в 23:03
Не позорь Запорожье
Ответить
+8
-3
Gafan777 (Каменка)
10.08.2021 в 23:04
Это ж сколько гавна в человеке
Ответить
+7
-3
аалекс ( Крым)
10.08.2021 в 23:09
Полностью
+6
-1
дЫркофан
10.08.2021 в 23:05
упаси бог чтобы команда из Запорожья играла в еврокубках
Ответить
+6
-2
Gafan777 (Каменка)
10.08.2021 в 23:07
Не писди, Заря там надо
+1
-1
дЫркофан
10.08.2021 в 23:12
а при чём здесь Заря?сегодня она в Запорожье,а завтра?
0
-1
Gafan777 (Каменка)
10.08.2021 в 23:14
Пусть хоть в Запорожье пока, главное еврокубки, чем больше команд, тем лучше
+1
0
дЫркофан
10.08.2021 в 23:17
чем больше тем лучше?Ворскла и Колос подали пример
+2
0
Comment06 (Украина)
10.08.2021 в 23:00
С победой- валидольной, но, в целом, заслуженной. Грязная, подленькая, травмоопасная команда Генк- таких сразу надо сажать на карточки, из-за либерального судейства потеряли очень важных Соломона и Педриньо. Снова разочаровала защита с Трубиным, пропустил гол закономерно- могли и больше! Впереди что-то наклевывается, но сколько запороли перспективных атак, должны были в середине второго тайма закрывать игру- как же не хватает игроков уровня Тайсона, Тэйшеры, молодого Марлоса! Но все равно молодцы- принесли максимум очков, отобрав их у конкурентов по рейтингу! Но, чтобы пройти Монако, надо показать игру уровнем выше! Приятна реакция Дзерби на критику- начали с двумя украинцами, закончили с шестью, жаль, седьмой(Судаков) не использовал свой шанс! Коноплянка, конечно, вчерашний день, а Сикан понравился! В этом году Шахтер на евроарене, видимо, блистать и не будет, но и не опозорится. С почином!
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+5
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
10.08.2021 в 23:04
Сикан сам по себе не плох, но он не совсем формат этого Шахтёра. Он габаритный, относительно медленный, его стихия в штрафной потолкаться, второй этаж выиграть, корпусом прикрыть, а Шахтер играет в бегунков.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 23:06
в таком стиле против шд постоянно играл днепр рамоса
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+2
-1
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 22:57
Поздравляю вас мои неБратья ахметовские рабы,с великой победой.Да возрадуется вся Бразилия и город побратым даунецк!
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+4
-10
Gafan777 (Каменка)
10.08.2021 в 23:06
А не пошел бы ты просто на х*й весь и не возвращался бы от туда А? Человек-гавнишко.
Ответить
+8
-2
аалекс ( Крым)
10.08.2021 в 23:07
Вас обидел кто-то? Такое впечатление, что вы только здесь можете самовыражаться. Нельзя быть таким злым, вы сами себя уничтожаете.
Ответить
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 23:10
ты с "этим" ещё и на "Вы"? или это новый вид троллинга?))
+5
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
10.08.2021 в 23:14
Зря земляк на вы такие не понимают по хорошему
+3
-1
дЫркофан
10.08.2021 в 23:15
раб унитазных королей подмойся и приготовься
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+4
0
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 23:26
Так ахметовские рабы,а ну быстренько все рачком стали,и на первый второй рассчитались!
Ответить
0
-2
Иванисеня (Ивано Франковск)
10.08.2021 в 22:56
Всіх з перемогою,перш за все української команди!Генк-дуже складний суперник,і я не знаю,якби замість Шахтаря грало би Динамо,який міг бути підсумок.Це я кажу вболівальникам Динамо.Всі в Україні хочуть вдалої гри наших клубів в ЛЧ.Але,з такою грою,що зараз у Динамо,я не знаю,що їм світить там.Що стосується Шахтаря-у мене є великі сумніви,що вони пройдуть Монако.Це дуже міцна та потужна команда.Тому,це тільки моя думка,Шахтарю було б не погано спочатку зіграти в Лізі Європи,щоб зігратися, підтягнути гру захисту,та повернути собі чемпіонство.Не забувайте,що у Шахтаря зіграно лише 5 офіційних матчів.Прийшов новий тренер,є нові футболісти.Тому на все потрібен час
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+3
-1
avatar
Romerik (YNWA)
10.08.2021 в 22:58
С таким ником тебе успех на этом сайте гарантирован
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+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 22:59
"сашаисирожа" было бы получше)))
+2
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
10.08.2021 в 23:02
Точно. Вроде и правильно все человек написал, а руки чешутся написать ему какую-нибудь гадость
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 22:59
монако - хороший соперник! тем интереснее будет смотреть за "талантливым тренером"
Ответить
+4
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 23:01
Шановний трішки остинь, українська команда сьогодні не виграла, а по пенальті програла, а виграла бразильська команда типу шахтьор .
Ответить
+3
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 23:04
ипать, ты тупое упоротое существо! купи, если хватит денег, старый запорожец и катайся, а на европейские, азиатские и амеровские иномарки и не смотри даже, алень!
+4
-3
мы за динамо (киев)
10.08.2021 в 23:13
ну шо? спіймав? в зоопарк ходити непотрібно. і навіть за доставку платити нетреба
+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 23:54
І тут троль типу донецький, ну що ти скажеш за такого кротика.
0
0
мы за динамо (киев)
10.08.2021 в 23:57
кротікус вульгаріс
0
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
10.08.2021 в 22:55
А давайте просто порадуемся и поздравим украинскую команду которая на данный момент достойно представила свою страну. Шахтёр, Донецк Украина.
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+15
-3
Joyce (Donetsk)
10.08.2021 в 23:24
Счет-то радует, а вот качество игры не очень :)
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
10.08.2021 в 22:53
Александрия этот Генк вперёд ногами бы вынесла..
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+5
-8
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.08.2021 в 22:54
Верняк! Вот только ей не суждено встречаться с такими клубами....... )))))))))
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+7
-2
avatar
scorpius (Ck)
10.08.2021 в 22:55
Жаль только, что мы этого никогда не узнаем
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+4
-3
дЫркофан
10.08.2021 в 22:56
пусть она ещё когда-нибудь попадёт на Генк.судьба Ворсклы и Колоса ей обеспечена
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+3
-2
oda1979 (Запорожье)
10.08.2021 в 23:00
Во идиотов набежало. 40 лямов клуб Александрия и во сне не видел, а Киев кому Шахтеру на насовал.. вообщем обтекайте
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+2
-6
balamyt (Boston)
10.08.2021 в 23:31
Ты с какой больницы сбежал...Тебе не нравится что в укр. команде под названием Шахтер..в большинстве браз. так в большинстве анг. команд АПЛ ..анг. Мин. Пусть укр. учатся играть в футбол..А успех Александрии я приветствую ..только ее класс не на много выше Колоса ..к сожалению..Их успехи ..как и Колоса с Ворсклой в ЕВРО кубках всем извесны..Так что не ссы против ветра.
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+1
0
avatar
Next-R (Киев)
10.08.2021 в 22:52
Траоре забиває частенько, непогане придбання. Ну і бельгійців пройшли - молодці.
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+14
0
мы за динамо (киев)
10.08.2021 в 22:56
ото ж шо бельгійців. зачьот.
Ответить
+2
0
Joyce (Donetsk)
10.08.2021 в 22:50
С такой игрой ШД в ЛЧ ловить нечего. Да и ЛЕ под вопросом: полное отсутствие внятного рисунка игры, абсолютная беспомощность в контратаках, оборона в целом - хуже не придумать. Теперь я вынужден признать, что Кривцов на фоне Марлона Брандо и Витао есть целый Мальдини. О Тете и говорить нечего - на скамейку засранца: в упор никого не хочет видеть. Не надеюсь на лучшее, но уже готов к худшему. Кстати, без Соломона ШД не есть ШД в принципе, т.к. в команде не нашлось ни одного человека, имеющего хоть какие-то навыки плеймейкера. Марлос - скорее, логотип ШД, хотя сыграл в отведенное время получше других. Думай, де Дзерби: на одних понтах далеко не уедешь!
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+8
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 22:52
патрика нах гнать - тормознутый до ужаса! занимает чужое место
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+3
-3
Joyce (Donetsk)
10.08.2021 в 23:13
Я и сам от его игры в шоке. Хреново то, что все делается очень медленно.
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 23:17
не просто очень медленно, а очень медленно и в сторону от ворот соперника!)))
0
0
дЫркофан
10.08.2021 в 22:54
всех в мешок и с моста?сопли подотри
Ответить
+1
-5
Joyce (Donetsk)
10.08.2021 в 22:58
Сынок, не заставляй меня грубить! Иначе пошлю нах!
+2
0
DesnaUA (Чернигов)
10.08.2021 в 22:59
Хоть единственный комент по делу.А то раздули тут великую победу.Дальше беда.
Ответить
+1
-2
lucky_guy
10.08.2021 в 22:48
В сравнении с "футболом" Каштру появилась скорость продвижения мяча. Передачи стали короче и быстрее, а сами футболисты могут убежать в опасную контратаку. Шахтеру не хватает класса в завершении атак, а это очень важно в таком турнире как Лига Чемпионов. Сколько было опасных выпадов в этом матче и как мало действительно опасных моментов Шахтер из них выжал. Порадовал Антонио, Додо и Педриньо, немного разочаровал Тете.Всех с победой, ждем монегасков!
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+4
-4
Joelbert (Киев)
10.08.2021 в 22:58
Это признак несыгранности, а не класса, в данном случае. Поживем посмотрим.
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0
-2
avatar
vasa pupkis (Киев)
10.08.2021 в 22:45
кто то может конечно поспорить, но Шахтер на данный момент это команда-фестиваль. В Украине таких клубов нет, и в ближайшее время не предвидится. Команда, которая может подарить эмоции. всех болел кротов с заслуженной, а дыря.ые обтекайте)))
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+11
-8
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.08.2021 в 22:46
Ответить
+5
-8
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 22:48
Не уходи от ответа курица!!! Пердак потушил?
+6
-8
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 22:46
Так дырявые после алесандрии уже 4 дня обтекают и пердаки разорванные зашивают!
Ответить
+6
-9
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.08.2021 в 22:48
))))))))) бедолага
+5
-6
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 22:49
Курица тоже птица))))
+8
-5
Dimka26 (Чернигов)
10.08.2021 в 22:47
Ярик бы возмутился.
Ответить
+2
0
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 22:50
Так на таку фестивальну бразильську команду бабки треба, а їх в українських бізнесменів немає, а тому і в найближчий час такої фестивальної команди в Україні не буде, крім бізнесменського шахтьора чи з Донецька, чи Києва, чи Бразилії, чи Італії.
Ответить
+2
-2
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
10.08.2021 в 22:40
С победой Шахтёр!!! Вопросы по игре есть, но победа заслуженная. Наконец то порадовал Маркос Антонио настоящий бокс ту бокс сегодня!!!
Ответить
+9
-5
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 22:39
Сова бразильским педриньям,не пустили бельгийцев в ЛЧ,теперь со спокойной совестью можете отсасывать у монако
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+7
-20
avatar
simargl (Чернигов)
10.08.2021 в 22:41
Дурак ты... жаль.
Ответить
+12
-7
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 22:42
Себя пожалей,клоун
+7
-11
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
10.08.2021 в 22:47
Дурачка совсем не жаль
+7
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.08.2021 в 22:43
Что сделала сова базильским педриньям? Спасли сов?)))))
Ответить
+2
-6
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
10.08.2021 в 22:46
Что ты пьешь, денатурат или стекломойку? Иди уже в палату спать.
Ответить
+4
-5
avatar
Hedgehog.Serge (Маріуполь)
10.08.2021 в 22:50
Хіба мати винуваті, що ії дитина amg333 дебилувате)))
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+6
-4
дЫркофан
10.08.2021 в 22:51
отсоси лучше сам
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+2
-4
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 22:53
Не,не..это удел ахметовских рабов ,которые стоят раком и он их имеет..поздравляю тебя ,дырявое твоё очко))))
+4
-5
avatar
scorpius (Ck)
10.08.2021 в 22:37
Нервная игра, тяжелая победа. Бельгийцы тоже прилично смотрелись, но некоторые их игроки пид.ары еще те, после двух игр у нас минус 2 игрока из-за их грубой и грязноватой игры. Шахтеру же с французами даю немного шансов на проход, т.к. целостная игра пока не просматривается, да и привозы никуда не делись. Хотя если бы Тете не был бы таким тормознутым засранцем, то могли бы закончить 3-0 или что-то вроде того.
Ответить
+16
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
10.08.2021 в 22:46
не ссы, прорвемся
Ответить
+1
-6
avatar
scorpius (Ck)
10.08.2021 в 22:51
Не ссу, но и ура-оптимизма пока не испытываю. Мож и прорвемся)
+3
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
10.08.2021 в 22:48
Израильские комментаторы тодько об этом и говорили, о грубости бельгийцев.
Ответить
+2
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
10.08.2021 в 22:36
С победой! Хоть одна команда прошла, пока одна. Худший у нас-Тете, кроме паса голевого он один на поле. Ну и так убегать в контратаку без удара по воротам-это высший пилотаж)))
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+7
-3
avatar
simargl (Чернигов)
10.08.2021 в 22:34
Тете редкий пижон и жадина. Был бы умнее могло быть 5-0 ...
Ответить
+11
-2
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
10.08.2021 в 22:37
Он просто юный еще. Всё придёт.
Ответить
+4
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 22:40
без волшебного пендаля не придёт
+8
0
Dimka26 (Чернигов)
10.08.2021 в 22:43
вечноперспективный как Коноплянка?))
+3
0
аалекс ( Крым)
10.08.2021 в 22:34
Горняков с победой и выходом в плей-офф. Счёт хороший, по игре много вопросов, особенно в защите, хотя когда по другому было? А вот столько запоротых перспективных контратак Шахтера удивляет.
Ответить
+5
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
10.08.2021 в 22:34
Педриньо хорошо такой себе мини Неймар.Тете слишком много тянит на себя из за этого запорол 3-4 контр атаки
Ответить
+6
-3
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 22:33
Ну все,сейчас даунецкая рагульня снова распустит свои петушиные хвосты)))) потом всрут какому то металу1925 и снова неделю не будут появляться здесь,пока не заживут разорванные пердаки))))
Ответить
+4
-24
FC Energy (Новая Каховка)
10.08.2021 в 22:35
ты зачем сюда пришел, засрать комментарии? самооценку повышаешь, ребенок?
Ответить
+11
-3
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 22:37
Почитать тех с порванными пердакими ,которые спрятались после Александрии
+4
-10
Stihl Kindermann (Gonduras)
10.08.2021 в 22:37
по факту ты пришёл на ветку и желчью исходишь
Ответить
+9
-3
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 22:40
Ну на ветках ДК эти кончиты даунецкие не меньшей желчью исходят!
+4
-10
avatar
simargl (Чернигов)
10.08.2021 в 22:45
В пту каникулы? Иди уже спать...
Ответить
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 22:46
там до пту ещё класса три средней школы
0
-2
дЫркофан
10.08.2021 в 22:49
у твоего дЫнамо ещё всё впереди.успокойся и купи себе вазелин.тебе .....пригодится
Ответить
+3
-3
Ol-g (Одесса)
10.08.2021 в 22:33
Ок!
Ответить
+4
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.08.2021 в 22:33
Лихорадка в игре ещё есть! Но молодцы! Сделали бельгийцев! Победа!
Ответить
+9
-4
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 22:34
О ещё один,как твой порванный пердак после Алесандрии ??)))
Ответить
+5
-11
Рівнянин (Рівне)
10.08.2021 в 22:33
Шахтар грав непогано,але дуже вже повільно розганяли контратаки.Явно не хватає гравця,рівня Тайсона,а Марлоса випустив трохи запізно.Могли набить Генку,щонайменше штук пять.
Ответить
+6
-1
аалекс ( Крым)
10.08.2021 в 22:37
Но и Генк несколько раз простил.
Ответить
+6
0
grasshopper1 (Харьков)
10.08.2021 в 22:32
Условная Боруссия Менхенгладбах накидает нынешнему Шахтеру не 10, а 15-20. Майкон опорник???? Витао основной защ???
Ответить
+3
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 22:37
проблема зебры пока в одном стиле ведения игры! нужен подбор игроков под разные схемы (в т. ч. фактурных полузащитников), т. к. с условной баварией особо не поатакуешь. а тут тики-така плюс небольшое количество ударов (в отличие от каштру - у того вообще ударами завершались немногие атаки).
Ответить
+4
-1
alktus (Хмельницкий)
10.08.2021 в 22:32
Мдя. потратить на игроков 4 бюджета Генка и платить тренеру пол бюджета Генка. Шахтёр в полной ж.опе
Ответить
+4
-15
alktus (Хмельницкий)
10.08.2021 в 22:39
ГЫ ГЫ ГЫ. Минусуйте. Но пройти с трудом команду уровня Ингульца это попа. От Монако вылетят с неприличным счётом.
Ответить
+3
-11
avatar
simargl (Чернигов)
10.08.2021 в 22:48
ДК их не прошло бы ...
0
-3
alktus (Хмельницкий)
10.08.2021 в 22:52
simargl (Чернигов) Боюсь даже спросить, а кого Динамо прошло в прошлом году для попаданья в ЛЧ? У Динамо бюджет в 3 раза меньше Шахтёра.
+3
-1
мы за динамо (киев)
10.08.2021 в 22:54
нє! ну реально! а як у вас з грошами? -- я вам што нє нравлюсь?!
+1
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
10.08.2021 в 22:31
Вот это и есть класс. Влететь Александрии, но настроиться на важный матч и всё сделать как надо. А не Колос который что в чемпионате, что в еврокубках. Вышли и вышли. Сыграли и сыграли. Ну не повезло.
Ответить
+8
-2
Dimka26 (Чернигов)
10.08.2021 в 22:30
жалко было смотреть на Эугена. Все его финты образца 2012 года были просто ужасными.
Ответить
+4
0
avatar
Romerik (YNWA)
10.08.2021 в 22:32
ахах..согласен. Я вот смотрю на него, как он этот один несчастный финт пытается сделать уже лет 10, и мне аж жалко его. Раньше хоть вперед бежал и финт свой делал, а сейчас и не бежит...
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 22:33
так зато +1 евроматч в копилку))
+4
0
avatar
Serega1111 (Киев)
10.08.2021 в 22:34
Были бы у него кондиции 2012 года, то и финт бы проходил. А так -что вы хотите от старичка
+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
10.08.2021 в 22:36
Но Женя похудел и поправил причёску.
+4
0
Dimka26 (Чернигов)
10.08.2021 в 22:39
А еще он сегодня какой-то невеселый был на лице. Года наверное берут свое.
+4
0
avatar
Serega1111 (Киев)
10.08.2021 в 22:29
С победой. Смотрел последние минут 30. Впечатление - Марлон вполне успешно мог бы выступать за Ингулец или ФК Львов. Непонятно пока - он в принципе так слаб или думал, что едет типа в Китай на заработки и никак не соберется
Ответить
+9
0
avatar
goga19812 (Ukraine)
10.08.2021 в 22:36
Теж про нього подумав
Ответить
+4
0
аалекс ( Крым)
10.08.2021 в 22:39
Мне кажется, что он кум Де Дзерби))).
Ответить
+4
0
truf (Odessa)
10.08.2021 в 23:01
или Павелко?
0
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
10.08.2021 в 23:05
Можем в принципе в Кривбасс забрать для первой лиги сгодиться.
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
10.08.2021 в 22:29
Марлон - ЦЕ ШО? Почти во всех пропущенных он то не добегает, то не правильно позицию занимает, то теряет игрока. Я понимаю что он ключевой в разыгрывании, но как по мне оборона важнее. Потому что там дыра вообще... Ставка конечно на атаку, но все же...
Ответить
+5
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
10.08.2021 в 22:40
Ты не с Майконом попутал?
Ответить
+2
-2
avatar
Romerik (YNWA)
10.08.2021 в 22:42
Нет не попутал. Я о Сассуольце. Он реально при обороне потерянный. При атаке вопросов нет...
+1
0
truf (Odessa)
10.08.2021 в 23:00
они там оба такие + ВитаЛо
0
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
10.08.2021 в 22:29
С защитой надо что-то делать, а так уже начинает что-то просматриваться.
Ответить
+6
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 22:32
ага, тт очень "просматривается" - столько атак запорол
Ответить
+6
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
10.08.2021 в 22:34
Которые сам и создал. Юношеский максимализ просто, 21 год мальчишке. Обрастёт мяском немного, и будет пушка.
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 22:45
создал? так нужно воплощать в командный гол, а не тянуть личную статистику
+3
0
artem06725 (Мариуполь)
10.08.2021 в 22:29
Всех адекватных болельщиков, которым все равно какая УКРАИНСКАЯ команда играет в еврокубках с победой!
Ответить
+18
-2
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 22:29
Сейчас выйдет сырник и скажет:»эта победа для всей Бразилии»
Ответить
+4
-8
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 22:30
ПС.и добавит»мы надеемся что мы когда-то снова сможем сыграть у себя дома в Бразилии»))))
Ответить
+2
-9
Dimka26 (Чернигов)
10.08.2021 в 22:28
боюсь что бы сделала Александрия с этим Генком)
Ответить
+3
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 22:31
трёшку бы получила
Ответить
+5
-1
avatar
simargl (Чернигов)
10.08.2021 в 22:37
Не меньше!!! А может и 5 ....
+3
-1
дЫркофан
10.08.2021 в 22:45
увидишь как будут иметь твою десну если она не дай бог выйдет в еврокубки
Ответить
+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
10.08.2021 в 22:28
После Колоса это просто глоток свежего воздуха. Веселенький матч. Понравилась игра. Но не без валидола... ))))
Ответить
+10
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 22:28
грязная игра бельгийских вафлов - это единственный способ против техничных команд
Ответить
+5
-1
avatar
simargl (Чернигов)
10.08.2021 в 22:32
Да, судья им многое прощала... костоломы наказаны и это главное. Ждем Монако.
Ответить
+5
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
10.08.2021 в 22:27
молодцы кроты! но позволили Генку слишком многое, даже с учетом того что бельгийцы играли на максимуме. с МОнако такое не прокатит. хоть какой-то футбольный позитив сегодня
Ответить
+8
-2
мы за динамо (киев)
10.08.2021 в 22:40
сьогодні був дуже корисний спаринг. до монаки можуть ще розбігатись.
Ответить
+3
-1
FC Energy (Новая Каховка)
10.08.2021 в 22:27
Веселая игра. Это БЫЛ футбол. Поздравляю с победой тролля из Чернігіва
Ответить
+10
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 22:27
с победой! получите, куевские рыгачи!
Ответить
+7
-10
Dimka26 (Чернигов)
10.08.2021 в 22:28
какие эмоции)
Ответить
+3
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 22:30
так нужно ж их макнуть за "сдеццтвазагенку"!)))
+2
-4
мы за динамо (киев)
10.08.2021 в 22:45
оце ти жахнув
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
10.08.2021 в 22:29
вот бы в 2к21 году какому-то гусю из данецка по-ватному коверкать название столицы
Ответить
+4
-5
FC Energy (Новая Каховка)
10.08.2021 в 22:33
сейчас бы любой город коверкать, хоть Донецк, хоть Киев.
+2
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 22:38
Кияни, як ви терпите оцього донецького типу троля?
Ответить
+2
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 22:44
наборбукв, иди попу мой и спать! от тебя воняет
+2
-3
rjhxb61@ukr.net (киев)
10.08.2021 в 22:53
Терпіти цих люпменів вже остогидло!
+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 22:57
Оцей турок донецький , він і не люпмен навіть, не більше крота вонючого.
+2
-2
rjhxb61@ukr.net (киев)
10.08.2021 в 22:50
За помелом следи, люпмен!
Ответить
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 22:55
научись сначала грамоте!))))))) "люпмен" (2 раза на разных языках) - это не опечатка, а диагноз!
0
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
10.08.2021 в 22:26
На данный момент ЩД к ЛЧ не готов,сумбур во всех линиях Если пройдём Монако -будет чудо
Ответить
+8
-1
xapyga (Запорожье)
10.08.2021 в 22:32
пройдут
Ответить
+3
-3
Ramses_ua (Запоріжжя)
10.08.2021 в 22:41
Я за !)
+1
-1


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