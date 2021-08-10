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В основе два украинца – стали известны составы команд на матч Шахтёра с Генком

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Де Дзерби продолжает отдавать предпочтение бразильцам

В основе два украинца – стали известны составы команд на матч Шахтёра с Генком

Фото: shakhtar.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный твиттер “Шахтёра” объявил состав команды на матч третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов против “Генка”. Также свой состав показали и бельгийцы.

Из изменений с прошлого матча – Алан Патрик теперь в основе. Он же выведет команду с капитанской повязкой. Полузащитник сменил Соломона, который травмировался в предыдущей встрече.

Де Дзерби продолжает доверять место в основе игрокам с бразильским паспортом.

Также состав показала и бельгийская команда:

Напомним, что предыдущий матч закончился со счетом 2:1 в пользу “Шахтёра”. Счёт в матче открыли бельгийцы, но потом Тете уверенно реализовал пенальти, а Алан Патрик замкнул в пустые ворота, после красивой предголевой передачи Марлоса.

Матч пройдет в Киеве на НСК “Олимпийском”. Начало сегодня в 20:30.

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (45)
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DesnaUA (Чернигов)
10.08.2021 в 20:41
О шахта de Brasil)))
Ответить
+6
0
Primeval (Одесса)
10.08.2021 в 20:36
На что, за сборную Бразилии эту болеть? Что за фигня?!
Ответить
+10
-3
FC Energy (Новая Каховка)
10.08.2021 в 20:40
У бельгийцев интернационал и только 3 бельгийца, один из которых чёрненький. Это норма. Не хочешь - болей за киевский дно-десант в Черноморце.
Ответить
+5
-9
СТОП крот (Киев)
10.08.2021 в 20:52
А почему не за подземный десант в Арендуполе?
+7
-2
FC Energy (Новая Каховка)
10.08.2021 в 20:59
А ты вообще не человек, тебе слова не давали
+1
-5
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
10.08.2021 в 21:42
Потому что в арендуполе - сепары, а вот в Черноморце - православные патриоты!
+2
-3
balamyt (Boston)
10.08.2021 в 20:27
К моему сожалению имеено на Шахтер и частично ДинамоК и Зарю дожится львиная доля очков в рейтинге УЕФА ...Да и УПЛ именно единоборство Шахтера и ДинамоК поддерживает главную интригу..Пока мой Днепр1 не сможет создать им конкуренцию ..даже с Довбиком..т.к. по составу не тянем..Тут Металлист прет в УПЛ с большими бабками Ярика..Но что это даст УПЛ ..еще одну псевдо укр.команду...Если такие команды укр. команды как Колос и Ворскала ,не свособнве пройти финс. и казах. команды инрают за Укр. в ЕВРО кубках ,то это наш уровень..Чего тогда хотим от СБУ..и ее тренеров..Без натурализованным нам просто труба . Развитие мол. футбола завязло в болоте УАФ..Тут поносят Ротаня ..а ведь не только в тренере проблемы. Сейчас во всей Европе подьем футбола от Исландии и Люксембурга до Финляндии и Норвегии...А Украина топчится на месте..
Ответить
+2
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 20:31
Конретно псевдо українські команди, з цього спічу нічого не зрозуміло, тут змішані і українські команди і бразило- італійські.
Ответить
+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
10.08.2021 в 20:41
Тролль, никак не уномонишься?
+1
-5
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 20:24
Если и пройдут этот Генк,на Монако стопорнутся
Ответить
+5
-1
Header (Черкассы)
10.08.2021 в 20:23
Ну, добре, добре, атакувальний футбол, бла-бла-бла...Але що, Стьопа вже бляха не тягне? Хоч єдний з тих бразіл краще за Степаненка в опорці?
Ответить
+6
0
Unselfish (Белая Церковь )
10.08.2021 в 20:18
Есть чуйка, в ближайшие 3-4 матча дезебра свалит из Украины...
Ответить
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 20:14
патрика уберите!
Ответить
0
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
10.08.2021 в 20:13
Как играют украинцы мы уже посмотрели в предыдущем матче УПЛ, лучше вообще без украинцев в составе!
Ответить
+2
-8
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 20:15
Как там твой разорванный пердак?)))
Ответить
+6
-4
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
10.08.2021 в 20:41
Как всегда, кто о чем, а любитель уззкава мира - о задницах...
+1
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 20:29
А може прямо в Бразилію, то точно без українців.
Ответить
+3
-2
lir1205 (Запорожье)
10.08.2021 в 20:04
счас патриоты Украины покажут кузькину мать или рабыня Изаура, я когда смотрел думал что фильм через недельку закончится а он там целый год думали как сказать Изауре, что она не рабыня. Теперь второй фильм - футбольные страдания бразило-шахтеров!
Ответить
+2
-4
Artemanat (Кривой Рог)
10.08.2021 в 20:02
Майкон мёртвый,чё он в старте?
Ответить
+1
-1
Unselfish (Белая Церковь )
10.08.2021 в 20:21
Патаму шо из банановой республики...
Ответить
+4
-2
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 20:02
Пох что два украинца,были бы с разных стран игроки хотяб,как в том же Генке,но 8 бразильцев -это какой-то позор!
Ответить
+7
-3
fc_grepa (Херсон)
10.08.2021 в 20:18
а в чому різниця?
Ответить
+2
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 20:25
Цікаво, чия це команда?
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
10.08.2021 в 20:42
В чем разница, тролль киевский?
Ответить
0
-3
Дядько Петро (Волинь)
10.08.2021 в 19:59
вже який матч з мінімум українців в старті, і чомусь немає воплів які були на Євро-2020. Де Степаненко, де Кривцов. Судаков, Марлос?
Ответить
+7
0
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 20:03
Во во,а чо ляпов не верещит ,что степашку в основу не ставят? Он эти решения понимает?!
Ответить
+5
0
Unselfish (Белая Церковь )
10.08.2021 в 20:16
В СБУ они игроки запаса... Там посильнее есть)))
Ответить
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 20:17
стёпа в матче против александрии вообще-то часто лажал
Ответить
0
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 20:26
В жо....пе.
Ответить
+1
-1
Андрей(Киев) (Киев)
10.08.2021 в 19:58
Позор Украины это ты,в еврокубках нормальные болельщики болеют за все команды своей страны.
Ответить
+3
-8
СТОП крот (Киев)
10.08.2021 в 20:03
Ага, уже вижу как болельщики Реала болеют за Барселону, а болельщики Баварии за Дортмунд
Ответить
+7
-2
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 20:05
Ага,а болельщики и руководство Интера поздравляет Реал с победой над Ювентусом,и только у нас должны болеть все за даунецкую помойку))))
+7
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
10.08.2021 в 19:58
Хоть бы не обкакались
Ответить
+1
-4
Зритель (Харьков)
10.08.2021 в 19:59
Могут
Ответить
+1
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
10.08.2021 в 19:57
Верим в ребят! Вперёд Генк!
Ответить
+10
-7
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
10.08.2021 в 19:59
Два дебила-это сила
Ответить
+2
-6
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 20:27
Конкретно в яких бразил ти віриш?
Ответить
+1
0
ZNAK_VOPROSA
10.08.2021 в 21:40
О, Просто Какашкин под новым ником зашёл, гомосек проклятый
Ответить
0
-2
СТОП крот (Киев)
10.08.2021 в 19:53
Фу, грязная даунбаско-бразильская помойка. Позор Украины
Ответить
+10
-8
FC Energy (Новая Каховка)
10.08.2021 в 19:56
Позор - это твои высеры.
Ответить
+6
-11
СТОП крот (Киев)
10.08.2021 в 20:03
Иди бананов поешь
+5
-3
ZNAK_VOPROSA
10.08.2021 в 21:39
Твои папка с мамкой они такие
Ответить
0
-1
SeventyFour (Phoenix)
10.08.2021 в 19:51
Давайте еще кроты слейтесь и будет взагалі день «заєбісь»
Ответить
+7
-4
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
10.08.2021 в 19:58
Шо-то я очкую)))
Ответить
+2
-4
SeventyFour (Phoenix)
10.08.2021 в 20:02
Ну тут 50 /50 а 2 колхоза ВП и КК , которые для еврокубков всю весну судьям башляли кеш слава Б*гу вылетели. Ибо некуй
+4
-1


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