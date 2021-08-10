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1:0 – Шахтёр открывает счёт на Олимпийском
Донецкая команда выходит вперед в матче с Генком
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
"Шахтёр" выходит вперед в матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов против бельгийского "Генка".
Додо, отобрав мяч в центре поля, прорвался с мячем к штрафной соперника, отдал на Тете, который, оторвавшись от защитника, выкатил на пустые ворота для Траоре – 1:0.
Напомним, что правило выездного гола в этом году в еврокубках не действует. Если "Шахтёр" пройдет "Генк", в раунде плей-офф он встретится с "Монако" или пражской "Спартой".
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