1:0 – Шахтёр открывает счёт на Олимпийском

"Шахтёр" выходит вперед в матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов против бельгийского "Генка".

Додо, отобрав мяч в центре поля, прорвался с мячем к штрафной соперника, отдал на Тете, который, оторвавшись от защитника, выкатил на пустые ворота для Траоре – 1:0.

Напомним, что правило выездного гола в этом году в еврокубках не действует. Если "Шахтёр" пройдет "Генк", в раунде плей-офф он встретится с "Монако" или пражской "Спартой".