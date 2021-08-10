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1:0 – Шахтёр открывает счёт на Олимпийском

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Донецкая команда выходит вперед в матче с Генком

1:0 – Шахтёр открывает счёт на Олимпийском

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

"Шахтёр" выходит вперед в матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов против бельгийского "Генка".

Додо, отобрав мяч в центре поля, прорвался с мячем к штрафной соперника, отдал на Тете, который, оторвавшись от защитника, выкатил на пустые ворота для Траоре – 1:0.

Напомним, что правило выездного гола в этом году в еврокубках не действует. Если "Шахтёр" пройдет "Генк", в раунде плей-офф он встретится с "Монако" или пражской "Спартой".

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Генк
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Комментарии (25)
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Водитель трамвая (Бухарест)
10.08.2021 в 22:09
Двойной траур у дырявых :)
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0
0
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Микко82 (Херсон)
10.08.2021 в 22:06
Траоре це як танк. Наш варіант Лукаку.
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+1
0
Рівнянин (Рівне)
10.08.2021 в 21:49
Та замініть Тете,в кінці-кінців!!! Це ж гальмо! Випусти Марлоса!
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0
0
megrivan (Курячі Лози)
10.08.2021 в 21:54
Тебе почули! Виходять реактивні Марлос і Коноплянка!
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0
0
Рівнянин (Рівне)
10.08.2021 в 22:00
Вони може й не реактивні,але мізків в рази більше.
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
10.08.2021 в 21:42
у киевских троллей траур
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0
-2
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Водитель трамвая (Бухарест)
10.08.2021 в 21:55
Дырявые плачут :)
Ответить
+2
-3
megrivan (Курячі Лози)
10.08.2021 в 21:40
Молодці Kyiv Mineiros! Але! треба придбати бразильского голкіпера, бо відчувається якась незавершеність...
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+3
0
мы за динамо (киев)
10.08.2021 в 21:52
нє, ну реально проикольно. шахтарос мінейро. я, звісно ж, вболіваю за них. але нічого не можу вдіяти. ржу німагу. а вже коли кротошобла починає гундосити про свій непересічний статус то геть випадаю з-за компа. нє ... мовчу-мовчу.
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+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 21:53
А може правильніше молодці Donetsk Mineiros?Але! треба придбати бразильского голкіпера/
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0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
10.08.2021 в 21:40
гыгыг, в запасе у кротов - две Конопли, ахах, ну разве не ржака, ггг, ох чтото меня на хавчик пробило, пойду пожру
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+1
-1
Рівнянин (Рівне)
10.08.2021 в 21:36
Тете дуже довго думає.Постійно гальмує контратаки.
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
10.08.2021 в 21:44
Патрик тоже не нравится, хочется в центр Степаненко.
Ответить
0
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
10.08.2021 в 21:25
Довольно неплохо кстати сегодня выглядят. Начинает сыгранность появляться, какие-то связочки вырисовываются...
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+3
-1
Дядько Петро (Волинь)
10.08.2021 в 21:19
а що. Монако вже вийшли в наступний раунд? казкові долбодятли((
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0
-1
fanat_football (Херсон)
10.08.2021 в 21:12
Я не фанат Шахтера, но желаю ему выигрыша. Хоть и бразильский, но свой все-таки.
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+7
0
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 21:21
Додо, Тете, Траоре, що це за команда грає в столиці України , Києві і голи забиває?
Ответить
+1
-6
ZNAK_VOPROSA
10.08.2021 в 21:22
А Десна чего не играет в Европе?
+3
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 21:25
Так це ж Десна Чернігів, Україна!!!!!
+2
-3
ZNAK_VOPROSA
10.08.2021 в 21:25
Шахтер тоже Украина, а не как вам хочется
+7
-1
FC Energy (Новая Каховка)
10.08.2021 в 21:42
не позорь Чернигов
0
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 21:42
Ха-ха-ха, Додо, Тете, Траоре це гравці, здається шахтьора Донецька, чи як?,так а в їх що там у Бразилії і футбольного поля свого немає?
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
10.08.2021 в 21:45
позорник, хватит глупости писать. Молиться будешь на Рамиреса, когда Луческу его будет выпускать, тупая твоя голова.
0
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 21:45
FC Energy (Новая Каховка), хоч би ти вже мовчав, а то опозориш свою Нову Каховку, якщо ти до неї маєш якесь відношення.
0
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 21:46
Так ти ще до того ж і тупий, як сибірський валянок.
0
-2


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