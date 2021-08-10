У Шахтёра травма– Педриньо покидает поле

Левый полузащитник "Шахтёра" Педриньо получил повреждение после столкновения с защитником "Генка". Бразилец не смог продолжить игру.

На поле вышел Георгий Судаков – это его второй матч в Лиге Чемпионов.

Сразу же после выхода на замену Георгий получил желтую карточку.

Напомним, что правило выездного гола в этом году в еврокубках не действует. Если "Шахтёр" пройдет "Генк", в раунде плей-офф он встретится с победителем пары "Монако" – "Спарта".