  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. У Шахтёра травма– Педриньо покидает поле
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Шахтёра травма– Педриньо покидает поле

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Плохие новости для горняков

У Шахтёра травма– Педриньо покидает поле

Фото: Александр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Левый полузащитник "Шахтёра" Педриньо получил повреждение после столкновения с защитником "Генка". Бразилец не смог продолжить игру.

На поле вышел Георгий Судаков – это его второй матч в Лиге Чемпионов.

Сразу же после выхода на замену Георгий получил желтую карточку.

Напомним, что правило выездного гола в этом году в еврокубках не действует. Если "Шахтёр" пройдет "Генк", в раунде плей-офф он встретится с победителем пары "Монако" – "Спарта".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Генк Педриньо Георгий Судаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
artem06725 (Мариуполь)
10.08.2021 в 21:28
Понабирали бычар, а не футболистов. Так это недоразумение Лукуми еще и недовольный после стычки с Тете, хотя у самого мыслей ноги убрать не возникло.
Ответить
+3
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
10.08.2021 в 21:36
А сутулый их защитник? Вообще по конченому играет.
Ответить
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 21:39
Генк чомусь проти українців налаштований, вони ж не знають що то бразили, вони думають, що то шахтьор Донецьк.
Ответить
+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 21:22
Генк, як і говорить коментатор, просто не по футбольному настроєні на бразильців.
Ответить
+2
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
10.08.2021 в 21:22
Чё за дровосеки этот Генк? Соломона сломали, Педриньо сломали, Судакову прописали, и куча всего по мелочи. Играют целенаправленно в кость.
Ответить
+2
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
10.08.2021 в 21:24
А нормально, так і потрібно грати в Європі, я думаю українцям бразил не жалко. А як же українські мільйони гребти?
Ответить
0
-4


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...