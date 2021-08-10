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У Шахтёра травма– Педриньо покидает поле
Плохие новости для горняков
Фото: Александр Приходько, UA-Футбол
Левый полузащитник "Шахтёра" Педриньо получил повреждение после столкновения с защитником "Генка". Бразилец не смог продолжить игру.
На поле вышел Георгий Судаков – это его второй матч в Лиге Чемпионов.
Сразу же после выхода на замену Георгий получил желтую карточку.
Напомним, что правило выездного гола в этом году в еврокубках не действует. Если "Шахтёр" пройдет "Генк", в раунде плей-офф он встретится с победителем пары "Монако" – "Спарта".
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